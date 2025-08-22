Το παρασκήνιο για την κύρωση του τουρκολυβικού μνημονίου

Της Δώρας Αντωνίου

Η κύρωση του παράνομου τουρκολυβικού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Ανατολικής Λιβύης έρχεται και πάλι στο προσκήνιο, με αφορμή τις σχετικές πληροφορίες που δημοσίευσε χθες το πρακτορείο Bloomberg. Με την Αγκυρα να έχει πετύχει τους τελευταίους μήνες να προσεγγίσει και να συσφίξει τις σχέσεις με την ηγεσία της Ανατολικής Λιβύης, η συζήτηση για κύρωση του μνημονίου έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή καθώς εάν δεν κυρωθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δεν θεωρείται ενεργό.

Η τουρκική πλευρά, που διατηρεί στενές σχέσεις με την κυβέρνηση της Τρίπολης στη Δυτική Λιβύη, με την οποία υπέγραψε το εν λόγω μνημόνιο για τον καθορισμό θαλασσίων ζωνών το 2019, επιδιώκει την πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων και με τον στρατηγό Χαλίφα Χαφτάρ, που ελέγχει την Ανατολική Λιβύη με έδρα τη Βεγγάζη. Τους τελευταίους μήνες σε μια σειρά από δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών της ηγεσίας της Ανατολικής Λιβύης έχει αποτυπωθεί η μεταστροφή απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο την περίοδο υπογραφής του η πλευρά Χαφτάρ είχε απορρίψει.

Πριν από περίπου δέκα ημέρες είχε κυκλοφορήσει η πληροφορία ότι η κύρωση του τουρκολυβικού μνημονίου επρόκειτο να γίνει κατά η συνεδρίαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον προϋπολογισμό. Η συνεδρίαση αυτή, έπειτα από ολιγοήμερη αναβολή, έγινε σε δύο διαδοχικές ημέρες στις αρχές της εβδομάδας, Δευτέρα και Τρίτη. Ομως, το μνημόνιο δεν ήταν ανάμεσα στα θέματα που απασχόλησαν τις εργασίες του Σώματος. Ισως οι πληροφορίες για επικείμενη κύρωση τις επόμενες εβδομάδες να προέκυψαν μετά από αυτή την εξέλιξη.

Από την πλευρά της Αθήνας οι εξελίξεις στη Λιβύη και η προσπάθεια της Αγκυρας να διευρύνει την επιρροή της, αποκτώντας ερείσματα και στην Ανατολική Λιβύη, παρακολουθούνται στενά. Η κινητικότητα της τουρκικής πλευράς εντάσσεται ασφαλώς στην σταθερή επιδίωξή της ανα αυξήσει την επιρροή της στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Κάτι που αποτυπώνεται και στις κινήσεις προσέγγισης με την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, στις αρχές του μήνα στην Αθήνα έφτασαν πληροφορίες για ενόχληση του Χαλίφα Χαφτάρ για την τριμερή διάσκεψη Τουρκίας, Ιταλίας, Λιβύης που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και στην οποία εκλήθη ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης της Τρίπολης. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η πλευρά της Ανατολικής Λιβύης «διάβασε» την εξέλιξη αυτή ως σαφή ένδειξη πως η Αγκυρα εξακολουθεί να αναγνωρίζει αναβαθμισμένο ρόλο στην Τρίπολη. Δεν αποκλείεται η καθυστέρηση στην κύρωση του μνημονίου, παρά την διαρκώς εντεινόμενη σχετική φημολογία, να οφείλεται και σε τέτοιους παράγοντες εσωτερικών ανταγωνισμών.

Η ελληνική πλευρά συνεχίζει την προσπάθεια να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους με τη Λιβύη, τόσο με τη Βεγγάζη όσο και με την Τρίπολη, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών. Το μεγάλο ερώτημα είναι πως θα κινηθεί η Αγκυρα εάν εξασφαλίσει την κύρωση του μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Βεγγάζης. Αν θα επιδιώξει να αποτυπώσει με κινήσεις στο πεδίο όσα το παράνομο μνημόνιο αποτυπώνει στους χάρτες.

