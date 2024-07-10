Ν. Ανδρουλάκης: Δεν πρόκειται να θέσω κανένα ζήτημα για την υποψηφιότητα του Χ. Δούκα

«Δεν συμβιβάζομαι με το 13%. Όταν, λοιπόν, κάνεις δίκαιη κριτική, -διότι όλοι αγαπάμε την παράταξη, αυτό τουλάχιστον πιστεύω-, πρέπει να λες και ποιος είναι ο άλλος δρόμος. Το να λες 'εγώ θα πάω το ΠΑΣΟΚ 20-25-30%', καλό ακούγεται αλλά επειδή δεν υπάρχουν μάγοι στην πολιτική, να μας πεις και πως θα γίνει. Με το δικό μου σχέδιο κατάφερα το 8% να γίνει 13%, να πάρουμε τους μεγάλους δήμους, να ρυθμίσουμε τα χρέη μας, να τελειώσει το 'με ποιον θα πάτε', είμαστε ένας αυτόνομος πολιτικός πόλος» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Mega.

«Για τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ θα πολεμήσω και θα προσπαθήσω αυτό που πετύχαμε, να είμαστε δεύτερο κόμμα στην περιφέρεια με ποσοστά σε πολλές περιοχές άνω του 20%, να γίνει σε όλη την Ελλάδα. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε. Αλλά θέλει ενότητα, σοβαρότητα και προοδευτικό σχέδιο. Και όχι βέβαια μεσσιανισμούς», υπογράμμισε.

Σχολίασε τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για την Κεντροαριστερά, λέγοντας ότι «η κουβέντα αυτή άνοιξε και το 2019 από τα ίδια πρόσωπα, με τον ΣΥΡΙΖΑ στο 32% και το ΠΑΣΟΚ στο 8%. Τώρα την ξανανοίγουν περίπου τα ίδια πρόσωπα με τη διαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ στις δύο μονάδες. Η στρατηγική μου για την κεντροαριστερά είναι μία: Δυναμώνει το ΠΑΣΟΚ και συγχρόνως διευρύνεται αμφίπλευρα». Επικαλέστηκε τη νίκη του Εργατικού κόμματος στην Βρετανία σημειώνοντας ότι «πριν ένα χρόνο στην Αγγλία, το Εργατικό Κόμμα ήταν στάσιμο. Ασκούσαν σκληρή κριτική στον πρόεδρο του και μετά από ένα χρόνο αυξάνοντας μόλις 1% τη δύναμή του, έγινε κυβέρνηση. Θέλω να πω με αυτό ότι ο αγώνας, η ενότητα και η προοπτική της παράταξης είναι για μένα η πυξίδα και νομίζω ότι αν ξεπεράσουμε γρήγορα αυτή την εσωστρέφεια που δημιουργήθηκε, με ένα θετικό πολιτικό τρόπο, θα τα καταφέρουμε».

Δήλωσε ότι δεν πρόκειται να μπει σε καμία διένεξη, ξεπερνάει τα θέματα του καταστατικού, και πως θέλει να πολιτικοποιηθεί η διαδικασία. «Όταν έχεις θέσεις, βοηθάς και δεν κάνεις αυτή τη διαδικασία "πασαρέλα". Θέλω θέσεις, προτάσεις για την κοινωνία, για το κόμμα, για να είναι μια διαδικασία αναζωογονητική και όχι μια σύγκρουση φιλοδοξιών» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ως προς το επίμαχο άρθρο στο καταστατικό με την πρόβλεψη ασυμβίβαστου στα μονοπρόσωπα όργανα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ήταν σαφής:

«Υπάρχει ένα άρθρο, που διαβάζω ότι τάχα ήταν δική μου επινόηση το 2013, δεν ισχύει αυτό. Είναι από το 2008 στο καταστατικό μας. Το εν λόγω άρθρο μπήκε επί προεδρίας Γιώργου Παπανδρέου στο συνέδριο του 2008. Το 2013 κατέθεσα μια τροπολογία -για να γνωριστούμε ξανά- η οποία έλεγε ότι απαγορεύεται όταν επιλέξεις να διοριστείς στο κράτος από το κόμμα που κυβερνά, να είσαι και στα κεντρικά όργανα του.

Γιατί το έκανα; Διότι ήθελα να υπάρχει μία ξεκάθαρη αλλαγή πορείας στη χώρα, ώστε το κράτος να μην είναι λάφυρο των κομμάτων και ήθελα να ξεκινήσουμε από εμάς, απ' το ΠΑΣΟΚ.

Έπρεπε να γνωρίζει ο κ. Δούκας τη διάκριση μεταξύ της δικής μου πρωτοβουλίας και της παλαιότερης τροπολογίας, διότι το 2013 εκείνος που ανέλαβε να συγγράψει τα ασυμβίβαστα, είναι ο σημερινός στενότερος συνεργάτης του, ο κ. Πρωτόπαππας, ο οποίος μου έστειλε το καταστατικό και εγώ ως γραμματέας τότε το ανήρτησα στο διαδίκτυο.

Αυτή η κουβέντα δεν έχει κανένα πολιτικό νόημα. Δεν πρόκειται να θέσω κανένα ζήτημα για την υποψηφιότητα του κ. Δούκα. Όταν ενημερώθηκα από την αρμόδια επιτροπή, την ΕΔΕΚΑΠ, ζήτησα να ξεπεραστεί με έναν θεσμικό τρόπο, να πάμε γρήγορα στις διαδικασίες μας, να μιλήσουμε πολιτικά».

Ερωτηθείς για τη δυνατότητα συνεργασίας της αντιπολίτευσης σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πώς πάντα πρέπει να γίνεται στο προσκήνιο. «Αλλά σε παρασκηνιακές διαδικασίες παλαιών στελεχών του ΠΑΣΟΚ που πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ για την καρέκλα κι επειδή την έχασαν, θέλουν να επανέλθουν στο ΠΑΣΟΚ ή να δημιουργήσουν μια ευρύτερη ρευστότητα για να ξαναπαίξουν ρόλο, συγγνώμη αλλά σε τέτοια παιχνίδια του παρασκηνίου δεν μπαίνω», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

