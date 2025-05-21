Παπασταύρου στον ΣΚΑΪ: Το ΠΔ θωρακίζει την ιδιοκτησία σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων

«Το ΠΔ έρχεται να θωρακίσει τους οικισμούς από μια βραδυφλεγή απειλή» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου ερωτηθείς σχετικά για το ζήτημα που έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε ιδιοκτήτες μικρών οικοπέδων.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι υπάρχουν αποφάσεις του ΣτΕ που ακυρώνουν την οριοθέτηση των οικισμών που έγινε το 1985 με απόφαση των τότε νομαρχών.

Αργότερα το ΣτΕ ακύρωσε τις πράξεις των νομαρχών κρίνοντας ότι ο τρόπος που άσκησαν την αρμοδιότητα δεν είχε επιστημονική προσέγγιση και είχε ένα βαθμό αυθαιρεσίας. «Το 2017τοι ΣτΕ έκρινε ότι συνολικά 147 οικισμοί στην Κρήτη και στο Πήλιο, δεν μπορούν να εκδώσουν ούτε μια οικοδομική άδεια», είπε ο κ. Παπασταύρου και εξήγησε ότι εάν γίνει νέα προσφυγή αυτή η απόφαση του ΣτΕ μπορεί να ισχύσει για όλους τους οικισμούς.

Ο υπουργός, συμπλήρωσε ότι βάσει των εν λόγω αποφάσεων του ΣτΕ χρειάζεται νέο πολεοδομικό σχέδιο με προεδρικό διάταγμα. «Το ΠΔ που ήρθε δημιουργεί κριτήρια ώστε να μπορούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που καταρτίζονται να έχουν επιστημονικά κριτήρια και όλοι οι οικισμοί κάτω από 2.000 κατοίκους έρχονται πιο κοντά στη θωράκιση της ιδιοκτησίας τους.

Σημαντική διευκρίνηση ο υπουργός έκανε για τις απομακρυσμένες περιοχές των οικισμών τις οποίες οι τότε νομάρχες είχαν εντάξει στις εντός περιοχές.

«Αυτό έχει να κάνει με την εθνική προσπάθεια να μην ερημωθούν τα χωριά. Επεξεργαζόμαστε νομοθετική πρωτοβουλία που θα λαμβάνει τόσο την ομολογία και την προσέγγιση του ΣτΕ όσο και την εθνική ανάγκη να ενισχύσουμε τους μικρούς οικισμούς.

Αναφορικά με τις υποθέσεις οικοπέδων σε Πήλιο και Ρέθυμνο ο υπουργός είπε ότι το ΠΔ «ξεκλειδώνει» τις αξίες.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας

Η χώρας μας έχει θέση γεωστρατηγικής σημασίας, τόνισε ο κ. Παπασταύρου καθώς όπως είπε συνδέεται με όλες τις χώρες στον Βορρά. «Διασυνδέεται με την Ιταλία, Αλβανία, β. Μακεδονία με Βουτλγαρία και Τουρκία», είπε προσθέτοντας ότι η Ελλάδα είναι ενεργειακός κόμβος.

«Με τον άξονα στον βορρά το αμερικανικό φυσικό αέριο μπορεί να έρχεται είτε στη Ρεβυθούσα είτε στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί να βρίσκει τον δρόμο του προς τα πάνω.

