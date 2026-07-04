Πειραιάς: Σύλληψη 21χρονου με πάνω από 10,5 κιλά skunk σε επιβατηγό πλοίο

Σε εκτεταμένους ελέγχους για την αποτροπή διακίνησης ναρκωτικών στα λιμάνια της χώρας, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών Ουσιών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή σκύλων ανίχνευσης Κ9, προχώρησαν στη σύλληψη 21χρονου για παράβαση του Ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών».

Ο νεαρός εντοπίστηκε να επιβιβάζεται σε επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο στον λιμένα Πειραιά, πριν τον απόπλου με προορισμό τη νήσο Κω, και τέθηκε υπό διακριτική επιτήρηση.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκαν σε δύο διαφορετικές αποσκευές συνολικά δέκα (10) αεροστεγείς συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη (skunk), συνολικού μικτού βάρους 10,692 κιλών.

Η ποσότητα των ναρκωτικών κατασχέθηκε, ενώ βρέθηκαν επίσης κινητό τηλέφωνο και εισιτήριο επιβάτη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε με τη συνδρομή και άλλων λιμενικών αρχών και ειδικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά διενεργεί την προανάκριση.

Πηγή: skai.gr

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