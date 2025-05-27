Κουτσούμπας κατά Ανδρουλάκη: «Προβάρετε κοστούμια συγκυβέρνησης με τον κ. Μητσοτάκη»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Ολομέτωπη επίθεση στη Χαριλάου Τρικούπη για την άρνηση του ΠΑΣΟΚ να συνυπογράψει την κοινή δήλωση της αντιπολίτευσης για την κατάσταση στη Γάζα, εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Δημήτρης Κουτσούμπας, κατηγορώντας το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πως ράβει κοστούμια συγκυβέρνησης με τον κ. Μητσοτάκη».

«Από την αρχή είχε αποφασίσει να μην υπογράψει και 4 ημέρες έψαχνε πως να το σερβίρει… για να φτάσει τελικά χτες ο Ανδρουλάκης να πει τι; Τα ίδια με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ότι το κείμενο δεν καταδικάζει τη Χαμάς. Δίνοντας άλλοθι στον Νετανιάχου», είπε αρχικά ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, με τον ίδιο να προσθέτει: «Δεν ξέρω αν θα βρείτε κάτι καινούργιο να πείτε εκεί στο ΠΑΣΟΚ, αλλά το πράγμα φωνάζει, ότι οι δεσμεύσεις σας είναι πολύ μεγάλες, για να μην πω ότι έχετε αρχίσει να προβάρετε κοστούμια συγκυβέρνησης με τον κ. Μητσοτάκη και θέλετε να πάρετε “το πράσινο φως” από πρεσβείες που τον στηρίζουν».

Στο στόχαστρο του Περισσού μπήκαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν συνυπέγραψαν την κοινή δήλωση την Κυριακή, ώστε η κυβέρνηση πάρει πρωτοβουλίες και να καταδικαστούν οι πράξεις του Ισραήλ. «Είχαμε την άρνηση του κ. Βελόπουλου που μόνο για τα δελτία μάλλον είπε από αυτό εδώ το βήμα ότι συμφωνεί και μετά κράτησε ίσες αποστάσεις. Μετά είχαμε την “σιγή ιχθύος” από τη ΝΙΚΗ που κατά τα άλλα κάνουν μακρύ σταυρό, ενώ πεθαίνουν παιδιά», δήλωσε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στην υπόθεση των Τεμπών, επισήμανε πως το ΚΚΕ θα υπερψηφίσει την πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τους Καραμανλή και Σπίρτζη, χαρακτηρίζοντας το επικείμενο αίτημα της ΝΔ ως «πρόταση πλυντήριο των ευθυνών του υπουργό τους».

«Εμείς κάνουμε μεγάλους, κάνουμε μικρούς σταυρούς από τα γεννοφάσκια μας. Εσείς κοιτάξτε να μάθετε να κάνετε και εσείς κανέναν σταυρό γιατί είναι μέσα στην παράδοσή μας», ανταπάντησε ο Δημήτρης Νατσιός από τη Νίκη, κατηγορώντας το κόμμα του Περισσού πως επαναπαύεται στις δάφνες του.

Πηγή: skai.gr

