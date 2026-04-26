Τα συγχαρητήριά του για την ιστορική επικράτηση του ΟΦΗ με 3-2 στην παράταση απέναντι στον ΠΑΟΚ και την κατάκτηση του 2ου Κυπέλλου Ελλάδος στην ιστορία του έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έγραψε στο X πως οι ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντη «έκαναν υπερήφανους» όλους τους Κρητικούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ, που μετά από 39 χρόνια κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας.

Απόψε η Κρήτη μας γιορτάζει!

Μας κάνατε πολύ περήφανους! — Nikos Androulakis (@androulakisnick) April 25, 2026

Πηγή: skai.gr

