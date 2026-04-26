Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχάρη τον ΟΦΗ για το Κύπελλο: Απόψε η Κρήτη μας γιορτάζει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστειλε τα συγχαρητήριά του στον ΟΦΗ για την κατάκτηση του 2ου Κυπέλλου Ελλάδος της ιστορίας του απέναντι στον ΠΑΟΚ

Ανδρουλάκης

Τα συγχαρητήριά του για την ιστορική επικράτηση του ΟΦΗ με 3-2 στην παράταση απέναντι στον ΠΑΟΚ και την κατάκτηση του 2ου Κυπέλλου Ελλάδος στην ιστορία του έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έγραψε στο X πως οι ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντη «έκαναν υπερήφανους» όλους τους Κρητικούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ, που μετά από 39 χρόνια κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας. 

Απόψε η Κρήτη μας γιορτάζει! 

Μας κάνατε πολύ περήφανους!

TAGS: Νίκος Ανδρουλάκης ΟΦΗ
