ΠΑΣΟΚ: Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή - Το ραντεβού υποστηρικτών Δούκα στην Κυψέλη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στις 11 είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ με την ομιλία του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. Όλα δείχνουν ότι θα είναι και η τελευταία Κεντρική Επιτροπή με την παρούσα σύνθεση αφού αναμένεται ο Νίκος Ανδρουλάκης να ανακοινώσει Κ.Ο.Ε.Σ (Κεντρική Οργανωτική Πολιτική Συνεδρίου) κάτι που θα σημάνει ότι τα εκλεγμένα όργανα του κόμματος (Κεντρική Επιτροπή και Πολιτικό Συμβούλιο) θα μετατραπούν σε Κ.Ο.Ε.Σ και θα διευρυνθούν, γεγονός που ήδη προκάλεσε την αντίδραση του Χάρη Δούκα, ο οποίος έβαλε το θέμα στην τελευταία συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου στο οποίο είναι μέλος, ζητώντας να προσδιοριστεί ο χρόνος διεξαγωγής του τακτικού Συνεδρίου.

“Πιστεύω ότι το Πολιτικό Συμβούλιο, το Πολιτικό Κέντρο και η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή θα πρέπει να έχουν την κύρια ευθύνη προετοιμασίας της διοργάνωσης του Συνεδρίου.” ανέφερε την Παρασκευή ο Χάρης Δούκας επικαλούμενος το καταστατικό για να λάβει την απάντηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη “Άκου Χάρη, το καταστατικό έλεγε επίσης ότι θα πάμε σε εκλογή Προέδρου σε τέσσερα χρόνια αλλά πήγαμε νωρίτερα...”

Ραντεβού μελών Κ.Ε που στήριξαν Δούκα στην Κυψέλη

Τα περισσότερα από τα 100 μέλη της Κ.Ε του ΠΑΣΟΚ που είχαν στηρίξει την υποψηφιότητα Χάρη Δούκα με τις υπογραφές τους για τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν χθες βράδυ στην ταβέρνα "Αμπελόφυλλο" στην Κυψέλη. Ανάμεσα τους οι βουλευτές Μανώλης Χριστοδουλάκης, Ευαγγελία Λιακούλη, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και Απόστολος Πάνας, αλλά και στελέχη όπως οι Θοδωρής Μαργαρίτης, Τόνια Αντωνίου, Πάνος Βλάχος, Ρωξάνη Μπέη, Χρήστος Πρωτόπαππας κ.α. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ τύρου και αχλαδιού έπεσαν στο τραπέζι πολιτικά ζητήματα, θέματα στρατηγικής του κόμματος και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει η παράταξη. Βέβαια, το ραντεβού ανανεώθηκε για σήμερα, οπου στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μέλη θα τοποθετηθούν όταν λάβουν τον λόγο και οι απόψεις αναμένεται να εκφραστούν και να καταγραφούν. Aντιδράσεις για χειρισμούς της ηγεσίας σε κρίσιμα ζητήματα φαίνεται πως θα ακουστούν στην αίθουσα του Divani Caravel, το πόσο οξεία θα είναι η κριτική βέβαια εξαρτάται και απο την εισήγηση που θα κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Νίκος Ανδρουλάκης- Αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ και αμφίπλευρη διεύρυνση

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την αναβάπτισή του αναμένεται να μιλήσει για όλα τα φλέγοντα ζητήματα της εσωτερικής και εξωτερικής επικαιρότητας. Θα ρίξει πυρά στη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς στην τραγωδία των Τεμπών επιμένοντας στη συγκάλυψη και θα τονίσει τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες της πράσινης παράταξης. Tα βήματα περιέγραψε σε πρόσφατη συνέντευξη του.

“Έρχεται ένα πόρισμα από τη δικαιοσύνη, δεν μιλώ για μηνύσεις, αλλά για εμπεριστατωμένο πόρισμα της δικαιοσύνης, όποιος και αν εμπλέκεται στον φυσικό δικαστή χωρίς καμία προστασία. Αυτή είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ. Θα το πάμε μέχρι τέλους για να πληρώσουν αυτοί που έχουν ευθύνες για αυτή την τραγωδία” ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο OPEN.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής θα ασκήσει κριτική στην Κυβέρνηση και σε θέματα θεσμών αλλά και για την οικονομική πολιτική.Θα σημειώσει ότι το ΠΑΣΟΚ με τη θεσμική αντιπολίτευση φέρνει νίκες και θα υπογραμμίσει τις πρωτοβουλίες του κόμματος. Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνει στα Περιφερειακά συνέδρια του κόμματος που θα δώσουν και το σήμα της αμφίπλευρης διεύρυνσης ενώ θα κάνει κάλεσμα στους προοδευτικούς πολίτες να στηρίξουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί κόκκινο πανί για τη Χαριλάου Τρικούπη η στρατηγική του στο μείζον ζήτημα των Τεμπών.

“Ποιος είναι ο λόγος που επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα σενάριο που είναι απολύτως ευνοϊκό για τη Νέα Δημοκρατία; Δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά” δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο OPEN.

Αναφορά αναμένεται να κάνει στις γεωστρατηγικές αλλαγές και στην προεδρία Τραμπ που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού.

Πηγή: skai.gr

