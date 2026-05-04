Την απάντησή του στις αιχμηρές δηλώσεις του ΠΑΣΟΚ εναντίον του έδωσε μέσω του Χ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος έκανε αναφορά και στην παραίτηση του Χάρη Καστανίδη, λέγοντας ότι «κατανοώ ότι είναι μια δύσκολη μέρα».

Ο κ. Καραμέρος τόνισε χαρακτηριστικά ότι «ο χειμώνας τελειώνει για όσους δεν συντάσσονται με την πολιτική σας απομόνωση», ενώ κατέληξε γράφοντας ότι «Σοσιαλδημοκρατία, Αριστερά και Πολιτική Οικολογία θα προχωρήσουν απέναντι στη ΝΔ».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Κύριοι/ες της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ κατανοώ οτι είναι μία δύσκολη μέρα μετά τα όσα σας καταλόγισε, αποχωρώντας, το ιστορικό στέλεχος του κινήματος Χάρης Καστανίδης οπότε δεν θα απαντήσω στην επίθεσή σας σεβόμενος τον προοδευτικό κόσμο της παράταξης που κρατατε για λίγο ακόμα καιρό εγκλωβισμένο. Ένα πράγμα μόνο. Ο χειμώνας τελειώνει για όσους δεν συντάσσονται με την πολιτική σας απομόνωση. Σοσιαλδημοκρατία, Αριστερά και Πολιτική Οικολογία θα προχωρήσουν απέναντι στη ΝΔ.

— Γιώργος Καραμέρος (@karameros) May 4, 2026

Πηγή: skai.gr

