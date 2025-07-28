Της Δέσποινας Βλεπάκη

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ακονίζουν τα βέλη τους ενόψει των μαχών που θα δοθούν στη Βουλή για τη σύσταση εξεταστικής και Προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι θέλει να στήσει σόου μέσω της προανακριτικής και το ΠΑΣΟΚ να απαντά με αιχμηρή δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου:

«Τι συνέβη στον κ. Μαρινάκη και ενώ πίστευε πως μόνο η Δικαιοσύνη μπορεί να βρει την αλήθεια, σήμερα άλλαξε γνώμη; Μήπως έχει πάθει "αμνησία" ή απλά έχει ξεπεράσει κάθε όριο στο ψέμα και τη διαστρέβλωση;» αναρωτήθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιστρέφει σήμερα το βράδυ από την Τένεδο όπου παρέστη στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη, Βαρθολομαίου και στον Αγιασμό των Θυρανοιξίων του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου στο νησί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι στενοί του συνεργάτες αναμένεται να προετοιμάσουν την παρουσία του Προέδρου του κόμματος στις δύο μεγάλες μάχες στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα ανεβάσει τους τόνους τόσο την Τρίτη κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που προτείνει η ΝΔ, όσο και την Τετάρτη που θα συζητηθούν στην Ολομέλεια οι προανακριτικές επιτροπές για τους πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη που ζητούν με αιτήματα τους τόσο το ΠΑΣΟΚ αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης του στον Βασίλη Χιώτη και το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα υπερψηφίσει την πρόταση της πλειοψηφίας για Εξεταστική, μόνο στην περίπτωση που η ΝΔ υπερψηφίσει την πρόταση για Προανακριτική με στόχο τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών των υπουργών της ΝΔ.

«Έστειλα ένα μήνυμα στον κ. Μητσοτάκη και θα το στείλω και την Τρίτη .Επειδή λοιπόν δε φοβάμαι τίποτα, λέω: Κύριε Μητσοτάκη, εγώ δεν έχω πρόβλημα να ψηφίσω την εξεταστική, αν δεσμευτείτε δημοσίως την Τρίτη ότι την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει και την προανακριτική του ΠΑΣΟΚ», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον ΣΚΑΙ 100,3.

Το σενάριο υπερψήφισης της Προανακριτικής από πλευράς Πλειοψηφίας πάντως φαντάζει απίθανο, και με αυτό το δεδομένο οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να καταψηφίσουν την πρόταση για εξεταστική ενώ δεν αποκλείεται ακόμη και η αποχώρηση από την ψηφοφορία.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη προτάσσουν το ενδεχόμενο παραγραφής ενδεχόμενων αδικημάτων του πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη μέσω εξεταστικής και κάνουν λόγο για απόπειρα συγκάλυψης από τη ΝΔ.

«Όσον αφορά τον κ. Βορίδη για τα ενδεχόμενα τελεσθέντα αδικήματα - δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν έχουν τελεσθεί -η ίδια η Ευρωπαϊκή εισαγγελία λέει ότι παραγράφονται 6 Οκτωβρίου. Η εξεταστική γίνεται για ένα λόγο για να παραγραφούν τα αδικήματα.» σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς στον ΣΚΑΪ.

Η Κυβέρνηση επιμένει στις διαχρονικές και διακομματικές ευθύνες για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την παραίτηση του γραμματέα Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Κρήτης να εξακολουθεί να πυροδοτεί την Πολιτική αντιπαράθεση.

«Αν κάποιος επιχειρεί συμψηφισμό, είναι αυτοί που ενώ γνώριζαν, σιωπούσαν και τώρα φωνάζουν. Χρησιμοποιούν ως δικαιολογία την "τεχνική λύση" και έπεσαν στην ίδια τους την παγίδα.» δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στην Realnews.

Από την Χαριλάου Τρικούπη δεν δέχονται την προσπάθεια συμψηφισμού και αντιτείνουν ότι το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ διεγράφη από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ να ζητά σε κάθε ευκαιρία απαντήσεις για την τύχη των μελών της ΝΔ που φέρεται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Στο ένα πρόσωπο στο οποίο το όνομα του ακούστηκε και μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο δεν ελέγχεται δεν έχει κληθεί από τη δικαιοσύνη τι κάναμε; αναστείλαμε την κομματική του ιδιότητα. Εδώ και μια εβδομάδα ζητάω από την ΝΔ να μας ενημερώσει για τα πολλά μέλη της Κεντρικής επιτροπής που είναι στη δικογραφία αν έχουν διαγραφεί.» ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ στον ΣΚΑΙ.

Φαίνεται ότι ο καύσωνας θα μεταφερθεί στη Βουλή την Τρίτη και την Τετάρτη όταν και θα συζητηθούν στην ολομέλεια η σύσταση Εξεταστικής που προτείνει η Κυβέρνηση και προανακριτικής που ζητούν ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

