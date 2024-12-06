Δίπολο ΝΔ – ΠΑΣΟΚ στο νέο πολιτικό περιβάλλον 

Του Αντώνη Αντζολέτου

Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποίησαν το πρώτο τους τετ α τετ σε ένα νέο πολιτικό περιβάλλον όπως αποτυπώνεται από τις δημοσκοπήσεις και τις πρόσφατες ευρωεκλογές.

«Πρόβα τζενεράλε» των δυο βασικών πόλων πραγματοποιήθηκε στη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για τον κατώτατο μισθό.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επέλεξε να εστιάσει κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ θέλοντας να δείξει πως η πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τα νέα δεδομένα έχουν ως εξής: στην Κουμουνδούρου «αυτοκτόνησαν» παραχωρώντας χωρίς πολλές αντιστάσεις στο ΠΑΣΟΚ τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μια απόσταση ασφαλείας από τον «νέο δεύτερο». Για την αυτοδυναμία, όμως θα πρέπει να παλέψει πολύ.

Ποια είναι η βασική διαφορά σε σχέση με την περίοδο 2019 – 2023; Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν έδειχνε εκείνη την περίοδο – πέρα από κάποιες μικρές αναλαμπές – τάσεις ανάκαμψης. Το ΠΑΣΟΚ από τις εσωκομματικές του εκλογές και μετά εμφανίζεται να καταγράφει μια ανοδική πορεία με στόχο τη παγίωση σε ποσοστά άνω του 20%. Είναι ανθεκτικότερο σε σχέση με το παρελθόν και σε αυτό συμβάλει σημαντικά η αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο δρόμος είναι μακρύς και οι υψηλοί τόνοι του Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται να συνεχιστούν με στόχο τη μείωση της «ψαλίδας». Ο «πάγος» μεταξύ των δυο αρχηγών έσπασε μόνο μπροστά στις κάμερες την Τετάρτη.

Μετά τα «ντολμαδάκια» και το «πράσινο τσάι» ακολουθεί το «σκληρό ροκ» από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Η πρόωρη αποχώρηση χθες του πρωθυπουργού, εξαιτίας του προβλήματος που αντιμετωπίζει στη μέση, δεν επέτρεψε οι τόνοι να ανέβουν πολύ. Οι δυο τους σε 10 ημέρες θα βρεθούν αντιμέτωποι στη μάχη του προϋπολογισμού στη Βουλή.

Είναι στρατηγική επιλογή της Χαριλάου Τρικούπη να μαζέψει κεντρώους ψηφοφόρους που είτε βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη είτε έχουν βρει «πολιτική στέγη» σε μικρότερους σχηματισμούς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται ανεπηρέαστος από τη συγκυρία και για αυτό – πέρα από τη δέσμευση πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027 – δεν έχει ενδώσει στις «σειρήνες» για αλλαγή του εκλογικού νόμου.

Εξακολουθεί να πιστεύει πως σε δυόμιση χρόνια τα δεδομένα θα είναι διαφορετικά με τη Νέα Δημοκρατία να κερδίζει τη μάχη της καθημερινότητας μειώνοντας παράλληλα τη διασπορά στα δεξιά της παράταξης. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Φωνή Λογικής συγκέντρωναν στην εκτίμηση ψήφου ποσοστό 16,5%.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον έχει ανοίξει και η συζήτηση για την εκλογή του προέδρου της Δημοκρατίας. Η άποψη του Θεόδωρου Μαργαρίτη πως το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να προτείνει τον Χρήστο Ράμμο (ακολούθησε το άδειασμα της Χαριλάου Τρικούπη), αλλά και η δήλωση του Αλέξη Χαρίτση που πρότεινε επίσημα τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ προοικονομεί μια «ζωηρή» συζήτηση για τον κορυφαίο πολιτειακό θεσμό.

Τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θέλουν να μπουν σε αυτή την κουβέντα πριν τις αρχές του νέου έτους. Έχουν πολλά να «ζυγίσουν» με τον ΣΥΡΙΖΑ να κλείνει θετικά το μάτι στην πρόταση για τον ανώτατο δικαστικό γνωρίζοντας πως θα στριμωχτεί περαιτέρω και το ΠΑΣΟΚ. Θα φανεί το επόμενο διάστημα αν η πρόταση της Νέας Αριστεράς μπορεί να είναι το έναυσμα για τη δημιουργία ενός μετώπου των προοδευτικών δυνάμεων.

