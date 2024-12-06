Της Δώρας Αντωνίου

Ιδιαίτερα σημαντική από πλευράς συμβολισμού αλλά και ουσίας είναι η προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Βηρυτό του Λιβάνου. Η Αθήνα υπηρετεί με συνέπεια το ρόλο του αξιόπιστου συνομιλητή για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην κρίση της Μέσης Ανατολής και η επίσκεψη του πρωθυπουργού έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή, λίγες ημέρες μετά την επίτευξη εκεχειρίας.

Δεν περνάει απαρατήρητο ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης τρίτης χώρας που επισκέπτεται το Λίβανο σε μια συγκυρία, κατά την οποία η προσοχή της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένη στην περιοχή και το ενδιαφέρον για διατήρηση της πρόσφατης εκεχειρίας είναι μεγάλο. Καθόλου αμελητέο δεν είναι, επίσης, ότι ο πρωθυπουργός επισκέπτεται τη Βηρυτό ως ηγέτης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η βασική συνεννόηση για τη σημερινή επίσκεψη έγινε προ ημερών όταν ο κ. Μητσοτάκης, έπειτα από την κήρυξη κατάπαυσης πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χεζμπολάχ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Λιβανέζο ομόλογό του, Νατζίμπ Μικάτι. Στη Βηρυτό σήμερα θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν και να συζητήσουν, ενώ ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση και με τον πρόεδρο της Βουλής του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι.

Οπως δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, «ο πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει στην ενίσχυση των κρατικών δομών του Λιβάνου - ανάμεσά τους και οι ένοπλες δυνάμεις που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην εφαρμογή της εκεχειρίας». Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί, επίσης, με την ελληνική κοινότητα του Λιβάνου.

Να σημειωθεί ότι το τριήμερο 8 - 10 Δεκεμβρίου η υφυπουργός Εξωτερικών, πρέσβης Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Ισραήλ, όπου θα έχει συνομιλίες, μεταξύ άλλων, με την υφυπουργό Εξωτερικών Σαρεν Χασκέλ, ενώ θα μεταβεί και στη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής, κ. Μοχάμεντ Μουσταφά. Η επίσκεψη της κ. Παπαδοπούλου αφορά, μεταξύ άλλων, θέματα που άπτονται της θητείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2025 - 2026.

Η σημερινή επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο Λίβανο και η επίσκεψη της κ. Παπαδοπούλου στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά Εδάφη ενισχύουν την εικόνα της κινητικότητας της Αθήνας και της δυνατότητας να συνομιλεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της κρίσης στη Μέση Ανατολή ως αξιόπιστος τρίτος συνομιλητής, αναβαθμίζοντας τον σταθεροποιητικό ρόλο της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.