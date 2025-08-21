Λογαριασμός
Ανακοπή υπέστη ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Απόστολος Βεσυρόπουλος

Σύμφωνα με πληροφορίες, αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν σε παραλία στη Σιθωνία Χαλκιδικής - Μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Βεσυρόπουλος

Ανακοπή υπέστη ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και νυν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

