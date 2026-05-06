«Ο τεχνολογικός ανταγωνισμός στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνδυασμό με το διαδίκτυο και τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία big data, ως ανταγωνισμός μεταξύ εταιρειών, μεταξύ εταιρειών και κρατών και μεταξύ κρατών, αναδεικνύει κατά βάθος και πάλι ως επίδικο αντικείμενο τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Αν η δυτική, φιλελεύθερη, συνταγματική δημοκρατία δεν προστατεύσει τον εαυτό της έναντι του κινδύνου της θεσμικής και αξιακής υπονόμευσής της μέσω ανεξέλεγκτων, καταχρηστικών και παραβατικών εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης και όλου του πλέγματος των νέων τεχνολογιών, δεν έχει ουσιαστικό νόημα η κατίσχυση της Δύσης στον τεχνολογικό και οικονομικό ανταγωνισμό επί του πεδίου της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Ελλάδα, χωρίς μικρομεγαλισμούς και εύκολες κοινοτοπίες, πρέπει να έχει ως κράτος και πολιτικό σύστημα, ως επιστημονική κοινότητα και ως κοινωνία πολιτών συνείδηση του επίδικου αντικειμένου και της διακινδύνευσης και να κινείται αναλόγως σε όλα τα πεδία».

Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας απόψε στην τελετή αναγόρευσής του, σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής και του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου.

«Ο ψηφιακός συνταγματισμός που επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του διαδικτύου και της συγκέντρωσης, αποθήκευσης και επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων είναι και αυτός κρατικοκεντρικός», υπογράμμισε ο κ. Βενιζέλος και πρόσθεσε: «Απέναντι σε αυτόν, οι μεγάλες πλατφόρμες (όπως η META/FB) επιχείρησαν να αναπτύξουν ένα «ιδιωτικό συνταγματισμό», με δικούς τους κανόνες που συγκροτούν μια εταιρική οιονεί έννομη τάξη και δικά τους οιονεί συνταγματικά δικαστήρια.

Μετά την εκθετική ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι μεγάλες εταιρείες προβάλλουν πλέον την Constitutional AI ως δέσμη αρχών ενσωματωμένη στα δικά τους συστήματα. Τα συστήματα όμως αυτά έχουν την τάση να υποδύονται ότι συμμορφώνονται στο ενσωματωμένο σε αυτά 'σύνταγμα'».

«Η κρατικοκεντρική αντίληψη επανέρχεται με την πρόταση μιας public constitutional AI που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον», συνέχισε.

«Οι μεγάλες εταιρείες που ελέγχουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και την αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο, πηγαίνουν πλέον στον πυρήνα του ζητήματος, διεκδικούν οιονεί κυριαρχία. Μάλιστα, ο συνδυασμός ψηφιακής κυριαρχίας, κυριαρχίας επί των δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης, προσλαμβάνει χαρακτηριστικά πολιτικής θεολογίας, καθώς πρόκειται για μια οιονεί κυριαρχία: 'πανταχού παρούσα' λόγω της πανταχού παρούσας υποδομής, 'παντογνώστρια' λόγω της τεράστιας συγκέντρωσης δεδομένων και των ικανοτήτων προβλεπτικής ανάλυσης, 'αόρατη' λόγω της λειτουργικής αδιαφάνειας και 'άμεσα αποτελεσματική' καθώς έχει δυνατότητα στιγμιαίας εκτέλεσης των αποφάσεών της».

«Υπό την πίεση της Τεχνητής Νοημοσύνης, μπορούμε να πούμε ότι συντελείται η μετάβαση από την πολιτική θεολογία της κυριαρχίας στην πολιτική θεολογία της παντογνωσίας, πανεπιστήμης (omniscience)», τόνισε ολοκληρώνοντας ο κ. Βενιζέλος. «Βασικοί εταιρικοί παίκτες στο πεδίο της επεξεργασίας των big data σε συνδυασμό με εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, εκφράζονται με όρους θεολογικούς για να προωθήσουν τους στρατηγικούς στόχους τους και να νομιμοποιήσουν την αντίληψη που δηλώνουν ότι τους καθοδηγεί».

Το παρόν στην εκδήλωση, έδωσαν οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος και Κατερίνα Σακελαροπούλου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, οι πρώην πρωθυπουργοί, Αντώνης Σαμαράς, Παναγιώτης Πικραμένος, Ιωάννης Σαρμάς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, οι υπουργοί, 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος των εν Αθήναις Καθολικών κ. Κοντίδης, ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ, οι πρώην υπουργοί, Ντόρα Μπακογιάννη, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Χρήστος Σταϊκούρας, Νίκος Χριστοδουλάκης, Αλέκος Παπαδόπουλος, Ευάγγελος Μειμαράκης, Πάρις Κουκουλόπουλος, Γιώργος Ζανιάς, Γκίκας Χαρδούβελης, Μιλένα Αποστολάκη, οι επιχειρηματίες, Ευάγγελος Μυτιληναίος, Θανάσης Μαρτίνος, Φωκίων Καραβίας, Παναγιώτης Τσάκος, Απόστολος Ταμβακάκης κ.ά.

Πηγή: skai.gr

