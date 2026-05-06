Βουλευτές που βρίσκονται υπό έλεγχο για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, έζησαν λίγες στιγμές ανησυχίας και αβεβαιότητας, εξαιτίας σοβαρού λάθους που εντοπίστηκε σε έγγραφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Συγκεκριμένα, οι εμπλεκόμενοι βουλευτές έλαβαν κλήσεις για να παράσχουν εξηγήσεις μέσω υπομνήματος στις 22 Μαΐου. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις αναγραφόταν ότι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, ενώ στην πραγματικότητα οι περισσότεροι ελέγχονται μόνο για πλημμελήματα.

Το απόγευμα της 6 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην αποστολή διορθωμένων κλήσεων. Όπως έγινε γνωστό, το λάθος αποδόθηκε σε τυπογραφική αστοχία κατά τη διαδικασία αντιγραφής και επικόλλησης, με αποτέλεσμα να αποδοθούν εσφαλμένα βαρύτερες κατηγορίες σε ορισμένους βουλευτές. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το σφάλμα δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της διαδικασίας.

Παρά τη διόρθωση, παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση των βουλευτών να δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις στις 22 Μαΐου.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία της δικογραφίας, μόνο δύο πολιτικά πρόσωπα, ο Κώστας Καραμανλής και η Κατερίνα Παπακώστα, ελέγχονται για κακουργηματικές πράξεις, καθώς τα εμπλεκόμενα ποσά υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι εννέα βουλευτές της Νέα Δημοκρατίας αντιμετωπίζουν ηπιότερες κατηγορίες.

Το λάθος στις κλήσεις προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με αρκετούς βουλευτές και τους νομικούς τους εκπροσώπους να ζητούν άμεσες διευκρινίσεις. Παράλληλα, εκφράστηκαν επικρίσεις για προχειρότητα στη διαδικασία, ενώ δεν έλειψαν και οι ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο συγκρότησης της συνολικής δικογραφίας.

Την ίδια στιγμή, κλήσεις για παροχή εξηγήσεων έχουν αποσταλεί και σε μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και σε πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα στοιχεία και στις συνομιλίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.