Αλβανικά ΜΜΕ: Ο Ράμα φέρνει πούλμαν για να γεμίσει το Γαλάτσι

Φιέστα στην Ελλάδα ετοιμάζει ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, ο οποίος δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.

Βίντεο που μεταδίδουν ΜΜΕ, της γειτονικής χώρας, δείχνουν πούλμαν με Αλβανούς από χωριά, όπως το Μπιλίστ, να περνάνε τα σύνορα της Κρυσταλλοπηγής προκειμένου να παρακολουθήσουν την ομιλία Ράμα στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για Αλβανούς που…επιστρατεύθηκαν από τον Έντι Ράμα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα γεμίσει το Christmass Theater, όπου ο ίδιος θα μιλήσει σε συμπατριώτες του, αύριο το πρωί.

Οι διοργανωτές αναμένουν περίπου 6.000 Αλβανούς.

Πηγή: Thestival

