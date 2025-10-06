Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα έρχεται σε μια περίοδο που έχει αρχίσει η μουρμούρα στο ΠΑΣΟΚ για τη δημοσκοπική εικόνα, την κολλημένη βελόνα και τα «όργανα» για τη μη συνεδρίαση των οργάνων.

Οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Χαριλάου Τρικούπη με την πρώτη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ δια του εκπροσώπου Τουργού στην Κεντρική Πολιτική σκηνή, ότι δηλαδή «είναι ένα εσωτερικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ.»

«Εμείς έχουμε πει ότι πιθανό κόμμα του κ. Τσίπρα είναι εσωκομματικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι φαίνεται να εξελίσσεται. Εξελίσσεται ως μια ρήξη στην ουσία σε ένα άλλο κόμμα. Εμείς έχουμε μια θέση αρχής να μην ασχολούμαστε με εσωτερικά ζητήματα άλλων κομμάτων» σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς στο OPEN λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έριξε καρφιά για την αφωνία του Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή τα τελευταία δύο χρόνια, μετά την παραίτηση του από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι θα μπορούσε να είναι χρήσιμος, καθώς είχε ως πρώην πρωθυπουργός και ενισχυμένο δικαίωμα να λάβει τον λόγο.

«Το κοινοβούλιο είναι το κατεξοχήν πεδίο άσκησης αντιπολιτευτικών καθηκόντων. Μπορείς να είσαι χρήσιμος και φυσικά έχεις ενισχυμένο δικαίωμα λόγου ως πρώην Πρωθυπουργός» σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Με φαρμακερή ανάρτηση στο facebook σχολίασε την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα η υπεύθυνη Πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου:

«Παραίτηση Αλέξη Τσίπρα από την βουλευτική έδρα. Προκαλεί την έβδομη διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ και δηλώνει:

Οι σημερινές ηγεσίες της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς «οφείλουν να παραμερίσουν τους εγωισμούς τους και να άρουν τον σημερινό κατακερματισμό» σημείωσε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Πάντως υπάρχουν στελέχη της πράσινης παράταξης που εκφράζουν σε πηγαδάκια τον προβληματισμό τους για πιθανές διαρροές στο κόμμα Τσίπρα.

