Άκης Σκέρτσος: Μείωση 27,5% στους θανάτους από τροχαία μεταξύ 2019-2025

Σε εκτενή ανάρτησή του για τα τροχαία ατυχήματα, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος επισημαίνει ότι «δεν υπάρχει πιο άδικος και τραγικός θάνατος από τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα». Όπως τονίζει, οι απώλειες αυτές διαλύουν οικογένειες, στερούν τη ζωή από νέους και ηλικιωμένους, ενώ αφήνουν πίσω τους βαθιά ερωτήματα και σοβαρά τραύματα σε όσους επιβιώνουν.

Ο κ. Σκέρτσος αναφέρει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική μείωση στους θανάτους από τροχαία ατυχήματα, κυρίως χάρη στη βελτίωση της ασφάλειας των οχημάτων και στον εκσυγχρονισμό του οδικού δικτύου. Όπως υπογραμμίζει, οι ετήσιοι θάνατοι έχουν μειωθεί από πάνω από 2.000 στις αρχές του 2000 σε περίπου 600-650 σήμερα, δηλαδή από 2.000 σε 60-65 θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού.

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η Ελλάδα παραμένει στις χαμηλότερες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την απώλεια ζωής από τροχαία, με τη σχετική αναλογία να είναι υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 45 θανάτων ανά εκατομμύριο κατοίκων.

Ο υπουργός Επικρατείας θέτει το ερώτημα για το πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η δύσκολη πραγματικότητα, που κάθε χρόνο κοστίζει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους και αφήνει χιλιάδες τραυματίες. Τονίζει ότι η αντιμετώπιση της επικίνδυνης οδικής συμπεριφοράς απαιτεί πολυεπίπεδη προσέγγιση και όχι μεμονωμένα μέτρα.

Η ανάλυση των στατιστικών δεδομένων, σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο, είναι βασική για την κατανόηση του προφίλ των ελλήνων οδηγών και των αιτιών των δυστυχημάτων. Επισημαίνει ότι σχεδόν οι μισοί θάνατοι αφορούν δικυκλιστές, ποσοστό πολύ υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα περισσότερα θανατηφόρα συμβαίνουν το βράδυ, κυρίως λόγω υπερβολικής ταχύτητας και χρήσης αλκοόλ, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα και τους καλοκαιρινούς μήνες. Αρνητικοί πρωταγωνιστές, με βάση την πυκνότητα του πληθυσμού, είναι τα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, τα Ιόνια νησιά και η Στερεά Ελλάδα.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, απαιτείται σύνθετη στρατηγική και συντονισμός μεταξύ υπουργείων και πολιτικών. Οι βασικοί πυλώνες αυτής της στρατηγικής, σύμφωνα με τον υπουργό, περιλαμβάνουν:

* Βελτίωση των οδικών αξόνων.

* Αναβάθμιση πεζοδρομίων, δημιουργία πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και λεωφορειολωρίδων.

* Φωτεινούς σηματοδότες που δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς.

* Ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

* Αυστηρό και αποτελεσματικό πλαίσιο κυρώσεων στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

* Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, όπως κάμερες και ψηφιακές κλήσεις.

* Περισσότερους και στοχευμένους ελέγχους της τροχαίας, ειδικά τις νυχτερινές ώρες για τον εντοπισμό αλκοόλ.

* Ειδικά μαθήματα εκπαίδευσης στα σχολεία.

* Διαρκείς καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Όλα τα παραπάνω μέτρα, όπως τονίζει, πρέπει να εφαρμόζονται ταυτόχρονα και σε βάθος χρόνου, ώστε να αλλάξει η κουλτούρα οδικής ασφάλειας στη χώρα.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το 2025 καταγράφεται σημαντική μείωση στους θανάτους από τροχαία κατά το πρώτο εννιάμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, σημειώθηκαν 421 θάνατοι, έναντι 473 το 2023 και 536 το 2019. Αυτό μεταφράζεται σε μείωση 21,5% σε σύγκριση με το 2019 και 52 λιγότερους θανάτους σε σχέση με το 2023.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του τουρισμού – με 41-42 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως έναντι 31 εκατομμυρίων το 2019 – η μείωση των θανάτων αγγίζει το 27,5% στην εξαετία.

Ο τελικός απολογισμός θα γίνει στο τέλος της χρονιάς, με την ελπίδα ότι η συλλογική και ατομική υπευθυνότητα θα συνεχίσει να ενισχύεται στους ελληνικούς δρόμους.

Ο υπουργός Επικρατείας διευκρινίζει τέλος ότι οι παθογένειες της χώρας δεν είναι ανίκητες, αλλά για να ξεπεραστούν απαιτούνται χρόνος, σοβαρή μελέτη, συντονισμένες πολιτικές και θεσμική συνέχεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

