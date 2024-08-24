Με μήνυση απειλούν Φάμελλος και Τσαμπάζη μετά από ανώνυμη ανάρτηση στο Χ

Με προσφυγή στη Δικαιοσύνη προειδοποιεί ο Σωκράτης Φάμελλος μετά από ανάρτηση στο Χ, στην οποία αναφέρεται: «Ο Φάμελλος δεν διέθεσε ούτε ένα ευρώ για τα κομματικά media του ΣΥΡΙΖΑ γιατί απλά δε θέλει. Έκανε όμως τις διακοπές του όλο τον Αύγουστο μαζί με τη νέα του σύντροφο, τη Δώρα Τσαμπάζη κ φιλοξενήθηκαν στο εξοχικό της Αχτσιογλου στο Πήλιο για 5 μέρες».

Έντονη ήταν η αντίδραση τόσο του κ. Φάμελλου όσο και της κ. Τσαμπάζη αλλά και της κ. Αχτσιόγλου:

«Διαμαρτύρομαι έντονα και σας καλώ να ανακαλέσετε άμεσα την απολύτως ψευδή και δυσφημιστική ανάρτησή σας σε βάρος μου και να προβείτε στην αναγκαία αποκατάσταση, διαφορετικά θα κινηθώ δικαστικά εναντίον σας» έγραψε ο κ. Φάμελλος στο Χ.

Διαμαρτύρομαι έντονα και σας καλώ να ανακαλέσετε άμεσα την απολύτως ψευδή και δυσφημιστική ανάρτησή σας σε βάρος μου και να προβείτε στην αναγκαία αποκατάσταση, διαφορετικά θα κινηθώ δικαστικά εναντίον σας . — Socratis Famellos (@SFamellos) August 23, 2024

«Τελικά η ανοησία είναι όντως ανίκητη. Τα λέμε στα δικαστήρια. Και τότε θα μας εξηγήσεις ποιος και γιατί σε έβαλε να λες αυτές τις χυδαιότητες» έγραψε η Δώρα Τσαμπάζη.





Τελικά η ανοησία είναι όντως ανίκητη. Τα λέμε στα δικαστήρια. Και τότε θα μας εξηγήσεις ποιος και γιατί σε έβαλε να λες αυτές τις χυδαιότητες. https://t.co/TEe4MoW2EJ — Δώρα Τσαμπάζη (@DoraTsampazi) August 23, 2024

«Να ανακαλέσετε άμεσα τις άκρως ψευδείς δηλώσεις σας που εμπλέκουν το όνομά μου. Επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε δικαιώματος που απορρέει από τον νόμο» έγραψε η κ. Αχτσιόγλου.

Να ανακαλέσετε άμεσα τις άκρως ψευδείς δηλώσεις σας που εμπλέκουν το όνομά μου. Επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε δικαιώματος που απορρέει από τον νόμο. — Έφη Αχτσιόγλου (@E_Achtsioglou) August 23, 2024

Στο πλευρό του Σωκράτη Φάμελλου και της Δώρας Τζαμπάζη τάχθηκε με ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος έγραψε στο Χ: «Στηρίζω αμέριστα τον Σωκράτη Φάμελλο απέναντι στην αήθη επίθεση που δέχτηκε. Τα ίδια αισθήματα στήριξης και συμπαράστασης τρέφω προς τη Δώρα Τσαμπάζη, με την επισήμανση ότι θα έπρεπε στην περίπτωση της να είναι δύο φορές προσεκτικοί, διότι γνωρίζουν τι πέρασε. Όμως η χυδαιότητα έχει υπερβεί κάθε όριο και το ζούμε πλέον καθημερινά».

Στηρίζω αμέριστα τον Σωκράτη Φάμελλο απέναντι στην αήθη επίθεση που δέχτηκε.



Τα ίδια αισθήματα στήριξης και συμπαράστασης τρέφω προς τη Δώρα Τσαμπάζη, με την επισήμανση ότι θα έπρεπε στην περίπτωση της να είναι δύο φορές προσεκτικοί, διότι γνωρίζουν τι πέρασε.



Όμως η χυδαιότητα… — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 24, 2024

