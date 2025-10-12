Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στη Χαριλάου Τρικούπη ανεβάζουν ρυθμούς με φόντο και τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό μετά την παραίτηση Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα αλλά και τις όλο και πιο πυκνές δημόσιες εμφανίσεις του που προαναγγέλλουν τη δημιουργία κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό.

Αυτή την ώρα μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για τις ανακοινώσεις που κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθούν αύριο Δευτέρα, για την ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν τη γραμματεία της Κ.Ο.Ε.Σ αλλά και τις Επιτροπές Διεύρυνσης και Ψηφοδελτίων.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δεχτεί διαφορετικές εισηγήσεις για το Συνέδριο και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανακοινώσει την τελική του απόφαση στους στενούς τους συνεργάτες. Φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος το ανώτατο όργανο του κόμματος να διεξαχθεί από Φεβρουάριο, παρά το γεγονός ότι το τέλος Νοέμβρη ή το πρώτο Σαββατοκύριακο του Δεκεμβρίου παραμένουν στο τραπέζι.

Η απόφαση θα ληφθεί εν μέσω μουρμούρας στο ΠΑΣΟΚ για ολιγωρία, ελλειψη συνεδρίασης των οργάνων και δημόσια καρφιά από κορυφαία στελέχη για έλλειψη συλλογικότητας και θέματα στρατηγικής.

Οι πληροφορίες επιμένουν, ότι τα στελέχη που θα απαρτίζουν την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου θα δώσουν ένα μήνυμα ενότητας, αφού εκτός από τα πρόσωπα που κατέχουν θεσμικό ρόλο στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όπως ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Δημήτρης Μπιάγκης και ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς, συζητούνται και τα ονόματα των συνυποψηφίων του Νίκου Ανδρουλάκη για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ (Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Αννα Διαμαντοπούλου, Μιχάλης Κατρίνης, Άννα Διαμαντοπούλου). Ο Γραμματέας της Κ.Ο.Ε.Σ Γιάννης Βαρδακαστάνης, που έχει ανακοινωθεί εδώ και μήνες, όπως φαίνεται τις επόμενες ώρες θα έχει και την ομάδα που θα εργαστεί προκειμένου το ΠΑΣΟΚ να οδηγηθεί στο Συνέδριο.

Η Επιτροπή Διεύρυνσης, όπως όλα δείχνουν θα πάρει σάρκα και οστά, με τον ρόλο της στη συγκεκριμένη συγκυρία να είναι κρίσιμος και καθοριστικός για την πορεία του κόμματος, αλλά και για να ξεκολλήσει η “βελόνα” των δημοσκοπήσεων. Το όνομα του Κώστα Σκανδαλίδη ακούγεται έντονα τις τελευταίες ημέρες για τον συντονισμό της συγκεκριμένης επιτροπής.

Όσο για την Επιτροπή Ψηφοδελτίων θα σημάνει τον συναγερμό στον οποίο τίθεται το κόμμα και την ετοιμότητα για εκλογική μάχη, όποτε και αν αυτή διεξαχθεί.

Ανανεωτική Αριστερά-Μεγάλη δημοκρατική παράταξη - Συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων

Την ίδια ώρα, η αριστερή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ επιμένει σε συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Χθές συνεδρίασε η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή της «Ανανεωτικής Αριστεράς» και γνωστοποίησε τις αποφάσεις μέσω δελτίου τύπου.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Ανανεωτικής Αριστεράς

«Το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ από το βήμα της ΔΕΘ παρουσίασε ένα πρόγραμμα μεσοσιαλδημοκρατικά χαρακτηριστικά που μπορεί να αποτελέσει βάση για έναν ευρύτερο προγραμματικό διάλογο, αν και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα βήματα. Το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και τα άλλα κόμματα της Δημοκρατικής αντιπολίτευσης είναι χρήσιμο να βρουν κοινό βηματισμό, κοινές πρωτοβουλίες και κοινοβουλευτικές δράσεις με στόχο την πίεση προς την κυβέρνηση για την πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές. Η γραμμή της αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ δεν σημαίνει απόρριψη των πολιτικών συμμαχιών, όπου αυτό είναι εφικτό και από τα κάτω αλλά και από τα πάνω.Η Ανανεωτική Αριστερά ως συνιστώσα του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ που συμπαρατάχθηκε με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ σε δύσκολες εποχές θα συνεχίσει την προσπάθεια για την στήριξη του Σοσιαλδημοκρατικού προγράμματος, για να είναι το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ο πρωταγωνιστής των πολιτικών εξελίξεων. Θα επιμείνει στην ανάγκη διεύρυνσης της παράταξης με στελέχη, κινήσεις και πολίτες από τις ευρύτερες τάσεις της Κεντροαριστεράς» αναφέρει μεταξύ άλλων η συνιστώσα του ΠΑΣΟΚ.

Η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε 4 κενές θέσεις να συμπληρωθούν από τους Βαγγέλη Γάκη, Σταμάτη Μαλέλη, Κώστα Τσιλιφώνη και Κατερίνα Χριστοδούλου. Η συνολική οργανωτική και πολιτική λειτουργία της κίνησης θα επαναπροσδιοριστεί σε πανελλαδική συνδιάσκεψη μέσα στο 2026.

Τι είναι προοδευτικό σήμερα; Εκδήλωση του Ινστιτούτου Σαχινίδη

Την ίδια ώρα οι διεργασίες στην Κεντροαριστερά εντείνονται και μετά την εκδήλωση των τριών Ινστιτούτων με σφραγίδα της Λούκας Κατσέλη, σειρά έχει το “Progressive Lab” του Φίλιππου Σαχινίδη.

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στην Ιδρυτική Εκδήλωση του Ινστιτούτου θα συζητηθεί «Τι είναι προοδευτικό σήμερα;»

Στην εκδήλωση θα αναλυθεί τι σημαίνει πρόοδος στον δημόσιο διάλογο, στην κοινωνία και στην πολιτική σήμερα, με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων από τον ακαδημαϊκό και δημόσιο χώρο.

Ομιλητές:

Λένα Διβάνη – Συγγραφέας, τ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αθηνών

Αργύρης Γ. Πασσάς – Ομότιμος Καθηγητής Κρατικής Διοίκησης & Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Φίλιππος Σαχινίδης – Οικονομολόγος, πρώην Υπουργός Οικονομικών

Γιώργος Σωτηρέλης – Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ΕΚΠΑ

Πάσχος Μανδραβέλης – Δημοσιογράφος (Συντονιστής)

