Εκτός Γαλλίας βρίσκεται ο Νίκος Παππάς, σύμφωνα με πηγές από τις Βρυξέλλες, την ώρα που ο ευρωβουλευτής αναζητείται μετά τη μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος για την επίθεση που δέχτηκε στο Στρασβούργο.

Ο ευρωβουλευτής κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Μετά τη δημοσιοποιήση του περιστατικού, με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου ο κ. Παππάς τέθηκε εκτός της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και είναι πλέον ανεξάρτητος.

«Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους»

Ο Νίκος Γιαννόπουλος με ανάρτησή του στα social media ευχαρίστησε για τη στήριξη που εισέπραξε και τόνισε ότι τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους.

«Επειδή έχετε σπάσει το κινητό μου από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση, ενημερώνω άπαντες ότι είμαι καλά. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας» αναφέρει ο δημοσιογράφος και προσθέτει:

«Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους...».

Αμετανόητος ο Παππάς

Τη δική του απάντηση έδωσε και ο ίδιος ο ευρωβουλευτής, μέσω αναρτήσεων στο Instagram, αναγνωρίζοντας πως αντέδρασε με λάθος τρόπο, χωρίς ωστόσο να ζητά συγγνώμη από τον δημοσιογράφο.

Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ.

Το αντίθετο.

Οπότε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα.

Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν.

Όμως ό,τι προηγήθηκε δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθυνών.

Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση – πρόκληση απέναντι σε μένα και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.

Ίσως και αυτή η κατάσταση του, να ήταν ο λόγος που «μετέφερε» γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν.

Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψιν των αρχών όταν χρειαστεί καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες.

Το χρονικό

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό έγινε το βράδυ της Τρίτης σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο, όπου είχαν πάει οι δημοσιογράφοι της αποστολής.

Όπως καταγγέλλεται, «ο δημοσιογράφος ξεκίνησε να φύγει μαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν.

Ο ευρωβουλευτής, καθώς περνούσε από δίπλα του ο δημοσιογράφος και χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε, τού… έβαλε τρικλοποδιά. Ο Νίκος Γιαννόπουλος έκπληκτος, τού ζήτησε λόγο λέγοντάς του “μη με ξαναακουμπήσεις”.

Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής είπε στον κ. Γιαννόπουλο να “βγουν έξω να λογαριαστούν”».

Σύμφωνα με την καταγγελία, «ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων».

Τότε, ο δημοσιογράφος τού απευθύνθηκε φωνάζοντάς του «τι κάνεις εκεί; Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής».

«Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;» ήταν η απάντηση που φέρεται να έδωσε ο Νίκος Παππάς.

Μετά τα μεσάνυχτα ο Νίκος Γιαννόπουλος δέχθηκε στο κινητό του τηλέφωνο κλήσεις από τον ευρωβουλευτή, καθώς και δύο μηνύματα στα οποία δεν απάντησε. Στη συνέχεια, υπέβαλε μήνυση εναντίον του.

Μαρινάκης: Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Χθες το βράδυ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, αφού τον έβρισε χυδαία. Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του εν λόγω ευρωβουλευτή, με πολλά διαφορετικά θύματα, για τις οποίες το κόμμα του ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

«Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει», σημειώνει ακόμη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προσθέτει: «Τώρα, όμως, είναι αργά για… δάκρυα».

«Όπως και να έχει, το γεγονός ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσαν στο κόμμα τους έναν άνθρωπο με τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, είναι ακόμα μια απόδειξη ότι αυτοί που παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της ηθικής και τους τιμητές του κράτους δικαίου είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι υποκριτές», καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

