Εξεταστική εκτός ελέγχου: Ύβρις, μηνύσεις και χτυπήματα «κάτω από τη μέση» 

Σε κατάσταση εκτός ορίων οδηγήθηκε χτες, Τετάρτη, η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το χάος - μετά από 12 ώρες συνεχούς συνεδρίασης - να κυριαρχεί και τα ακραία επεισόδια να διαδέχονται το ένα το άλλο.

Η συνεδρίαση που σημαδεύτηκε από τις συνεχείς διακοπές και τις απανωτές αλληλοκατηγορίες εκτροχιάστηκε πλήρως, όταν η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στη δικαστή σύζυγό του Άκη Σκέρτσου εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στο πρόσωπο της. Οι προαναγγελίες για μηνύσεις και αγωγές άρχισαν να δίνουν και να παίρνουν, με τον διάλογο που ακολούθησε να είναι ενδεικτικός της έντασης:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε παντρεμένος με την ελληνική Δικαιοσύνη.

Άκης Σκέρτσος: Έχετε πρόβλημα με τη σύζυγό μου;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η σύζυγός σας τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης μεταξύ των δικαστών.

Άκης Σκέρτσος: Υπερασπίστρια των γυναικών είστε τελικά ή θύτης; Βάλλετε εναντίον της επειδή τη θεωρείτε παρακολούθημα του άντρα της; Αυτή είναι επίθεση και δολοφονία χαρακτήρα! Δεν είστε θύμα, είστε θύτης των γυναικών!

Μακάριος Λαζαρίδης: Έχει υπερασπιστεί βιαστή απέναντι σε 4 γυναίκες. Έχει επιτεθεί στη Μαρία Συρεγγέλα! Είναι απαράδεκτη!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε συκοφάντης!

Μακάριος Λαζαρίδης: Και εσείς είστε σεξίστρια! Δεν ντρέπεστε; Δεν έχετε κάνει μια ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τόση ώρα!

Άκης Σκέρτσος: Υπάρχει διορθωτική δήλωση της εφημερίδας Αυγή. Είστε αναξιόπιστη! Κάνετε τον εισαγγελέα, σπιλώνετε υπολήψεις, θίγετε γυναίκες!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι πάθατε τώρα εσείς ο ήπιος;

Άκης Σκέρτσος: Θα ζητήσετε συγνώμη στη σύζυγό μου;

Μακάριος Λαζαρίδης: Μισεί τις γυναίκες!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όχι βέβαια!

Άκης Σκέρτσος: Θα λάβετε νέα μήνυση και αγωγή, όπως έγινε με την εφημερίδα και ανασκεύασε!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Με ευχαρίστηση! Και τρεις μηνύσεις θα λάβει ο Μητσοτάκης για λογαριασμό σας!

Άκης Σκέρτσος: Επιχειρείτε δολοφονία χαρακτήρος. Έχετε πρόβλημα με τις γυναίκες; Υπερασπίζεστε ή διώκετε γυναίκες;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς, η ΝΔ, είστε αγκαζέ με βιαστές και παιδοβιαστές!

Μακάριος Λαζαρίδης: Ώπα! Ώπα! Να το πάρει πίσω! Δεν μπορεί να λέει ότι είμαστε αγκαζέ με τους βιαστές και τους παιδεραστές!

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Σας καλώ να ανακαλέσετε τη φράση παιδεραστές.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν ανακαλώ τίποτα, τα υπερασπίζω κατά κεραίας.

Άκης Σκέρτσος: Είπατε ότι η σύζυγός μου έχει εκκρεμότητα και προνομιακή επιχείρηση, δεν ισχύει τίποτα από αυτά!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ δεν έχει καταδικαστεί για την υπόθεση παιδεραστίας στη Μολδαβία;

Λευτέρης Κτιστάκης: Έχετε μπερδέψει τα μπούτια σας! Η ξεφτίλα σας δεν έχει όρια!

Άκης Σκέρτσος: Ανακαλέστε για τη σύζυγό μου!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν ανακαλώ! Ο άλλος ο Γεωργιάδης λέω…

Μακάριος Λαζαρίδης: Είπατε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ! Είστε απαράδεκτη!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Την υπόθεση Γεωργιάδη για τους παιδοβιαστές τη γνωρίζετε;

Μακάριος Λαζαρίδης: Έχει τέτοια εμπλοκή ο αντιπρόεδρος της ΝΔ;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κύριε Σκέρτσο, είστε διορισμένος από τον Μητσοτάκη ως σύζυγος δικαστή, εγώ είμαι εκλεγμένη.

Άκης Σκέρτσος: Ανακυκλώνετε ψεύδη!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ασκώ δικαιώματα απέναντι στη βρωμιά σας και τη μειλίχια συγκάλυψη της βρωμιάς!

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε στους ίδιους υψηλούς τόνους μέχρι το κλείσιμο της λίγο πριν τις 22.30 με τον Μακάριο Λαζαρίδη το τονίζει ότι οι βουλευτές της Ν.Δ σκέφτονται να καταθέσουν μήνυση και αγωγή στην κα Κωνσταντοπούλου.

Μακάριος Λαζαρίδης: Η ΚΟ της ΝΔ εξετάζει ήδη την κατάθεση μήνυσης και αγωγής. Μας χαρακτήρισε παιδεραστές. Θα αποδείξετε στην ελληνική Δικαιοσύνη εάν είμαστε αγκαζέ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για κάθε μήνυση σας, τρεις αγωγές εγώ στον Κυριάκο Μητσοτάκη!

Μακάριος Λαζαρίδης: Τρέμει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης!

Μακάριος Λαζαρίδης: Υπάρχουν συνεργάτες της κυρίας Κωνσταντοπούλου που μας παρακολουθούν και μας βιντεοσκοπούν. Της στέλνουν και βίντεο. Να τεθεί το θέμα στον πρόεδρο της Βουλής, να μην επιτρέπεται να κυκλοφορεί εκτός της αίθουσας συνεργάτης. Έχουμε στοχοποιηθεί, έλαβα νέο μήνυμα το πρωί και μου έλεγε: “τι σιχαμερό ερπετό είσαι ρε που επιτίθεσαι στην Κωνσταντοπούλου; Βλέπει ο κόσμος τι σκουπίδι είσαι, κοιμήσου και ελπίζω να ξυπνήσεις κρύος. Σκ@τ@ στον τάφο σου απάνω”. Ελπίζω να μην αποδειχθεί ότι είναι πίσω από αυτά η κυρία Κωνσταντοπούλου.

