Πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι τηλεφωνική συνομιλία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστου Στυλιανίδη με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια. Η επικοινωνία τους εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο πλευρών για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου, η συζήτηση έγινε σε θετικό κλίμα και οι κ.κ. Στυλιανίδης και Γερλίκαγια επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για ενίσχυση της καλής συνεργασίας που ήδη υπάρχει. Παράλληλα συμφώνησαν η συνεργασία της ελληνικής και της τουρκικής ακτοφυλακής να γίνει ακόμη πιο συστηματική και οι δυο υπουργοί να παραμείνουν σε τακτική επαφή.
