Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας την 26η Σεπτεμβρίου 2024, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Χρήστος Στυλιανίδης απευθύνει το ακόλουθο μήνυμα:

«Με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια, απευθύνομαι σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας 2024, σε κάθε μέλος της μεγάλης, ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου αφιερώνεται στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας. Ο εορτασμός της καθιερώθηκε το 1978 από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), με στόχο την υπενθύμιση του σπουδαίου έργου του στην αναβάθμιση της ναυτιλίας, της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (safety) και ασφάλειας στη θάλασσα (security), της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης των ναυτικών και των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στα πλοία.

Ήταν ανέκαθεν γνωστό ότι, ο δρόμος προς τη βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας βασιζόταν και συνεχίζει να βασίζεται, στην υιοθέτηση αποτελεσματικών διεθνών κανόνων και κανονισμών οι οποίοι τηρούνται από όλα τα ναυτιλιακά κράτη σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο ΙΜΟ αποτελεί τον Οργανισμό που παρέχει τον μηχανισμό, μέσω του οποίου, τα ναυτιλιακά κράτη έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται και να αποφασίζουν τα πρότυπα που πρέπει να εφαρμόζονται στα πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες. Η συνδυασμένη γνώση και εμπειρία του Οργανισμού αξιοποιείται σε κάθε πρότυπο, κατευθυντήρια γραμμή ή κώδικα πρακτικής, επιφέροντας ένα ισορροπημένο, λογικό και αποτελεσματικό ρυθμιστικό καθεστώς που τυγχάνει εφαρμογής στο 100% σχεδόν της διεθνούς ναυτιλίας.

Η ναυτιλία μεταφέρει περίπου το 80% του παγκόσμιου εμπορίου, αποτελώντας το λιγότερο επιβλαβές για το περιβάλλον μέσο μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη την παραγωγική του αξία. Ο ΙΜΟ, συμμετέχοντας ενεργά σε μια παγκόσμια προσπάθεια για την από-ανθρακοποίηση της ναυτιλίας, συνδράμει στην περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) μέσω κανονισμών, ενώ ταυτόχρονα παρέχει τεχνική συνεργασία και δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων για την υποστήριξη της εφαρμογής των εν λόγω κανονισμών από τα κράτη μέλη. Όμως η ασφάλεια θα πρέπει να βρίσκεται πρώτη σε προτεραιότητα.

Μία από τις πρωτοβουλίες του ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με ιδιαίτερο μάλιστα ενδιαφέρον για τη χώρα μας, είναι η ανάπτυξη ενός ρυθμιστικού πλαισίου για την ασφαλή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία. Η επιτυχής υλοποίηση μιας φιλόδοξης και επιταχυνόμενης πολιτικής μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου απαιτεί, αναμφίβολα, την αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων για την ασφάλεια των πλοίων και τη θέσπιση των απαραίτητων διεθνών κανονισμών ασφαλείας. Στο επίκεντρο τίθεται η ενίσχυση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της ναυτιλίας, στο πλαίσιο της συνεχούς και ασφαλούς ροής του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου. Υπό αυτό το πρίσμα, η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας, κατά την 107η σύνοδό της (MSC 107) τον Ιούνιο του 2023, ενέκρινε μία νέα θεματική ενότητα (output) με αντικείμενο την ανάπτυξη ενός ρυθμιστικού πλαισίου για την ασφαλή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα και νέες τεχνολογίες. Συναφώς, συστήθηκε Ομάδα Εργασίας κατά τις εργασίες της 108ης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC 108), την προεδρία της οποίας κατέχει η χώρα μας, διατηρώντας την έως την περάτωση του έργου της Ομάδας Εργασίας το 2025.

Η ταχεία ανάπτυξη ενός διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για την ασφαλή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, καθίσταται πλέον αναγκαία. Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί και μία πρόκληση για όλους τους φορείς της παγκόσμιας ναυτιλίας να έχουν την ικανότητα και δυνατότητα να παρέχουν και να χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα με ασφάλεια, για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Η θεματική ενότητα του τρέχοντος έτους "Πλοηγώντας στο μέλλον: Πρώτα η ασφάλεια!", παρέχει μια καλή ευκαιρία να οραματιστούμε το μέλλον της ελληνικής και της παγκόσμιας ναυτιλίας. Με τις σκέψεις αυτές, σας προσκαλώ να γιορτάσουμε τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας και να συνεχίσουμε να προάγουμε το διάλογο και την ανταλλαγή γνώσεων για την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα, για ένα πιο ασφαλές και βιώσιμο μέλλον για την ναυτιλία, εξελίσσοντας τις θαλάσσιες μεταφορές ένα βήμα παραπάνω».

