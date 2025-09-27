Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Η απώλεια είναι το μεγαλύτερο μάθημα»

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, μιλώντας στην εκπομπή Pet Stories και την Νίκη Ζαρκάδα εξέφρασε με βαθιά συγκίνηση την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τον σκύλο του, τον Βάλ.

Μίλησε για την μοναδική και ψυχοθεραπευτική δύναμη που μπορεί να έχει ένα ζώο στη ζωή ενός ανθρώπου. Σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του αποκάλυψε πως ο Βάλε στάθηκε δίπλα του σαν σύντροφος, φίλος και καθρέφτης της ψυχής του.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την αγνότητα και την ανιδιοτελή αγάπη των ζώων, τονίζοντας πως «ο Θεός τα δημιούργησε με όλα εκείνα που συχνά λείπουν από τους ανθρώπους». Δεν δίστασε να δηλώσει πως η απώλεια είναι το μεγαλύτερο μάθημα ζωής, ενώ εξομολογήθηκε πως σε ρόλους του, όπως στο "Έτερος Εγώ", εμπνεύστηκε από το βλέμμα του Βάλε.

Για τον ίδιο, ο σεβασμός στα ζώα είναι απόλυτα συνυφασμένος με τον σεβασμό στον εαυτό μας και στους άλλους, και δεν διστάζει να απομακρυνθεί από ανθρώπους ή χώρους που δεν αποδέχονται το τετράποδο μέλος της οικογένειάς του. Μέσα από τα λόγια του, περνά ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στην κακοποίηση των ζώων και υπενθυμίζει πως ο άνθρωπος, δυστυχώς, είναι ικανός για τις μεγαλύτερες βιαιότητες στη φύση.

Πηγή: skai.gr

