Πολλαπλά περιστατικά κακοποίησης και παραμέλησης ζώων καταγγέλλει η φιλοζωική οργάνωση Adopt a Paw Today στην Πάρο. Σύμφωνα με την οργάνωση, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2025, δεκάδες ζώα – μεταξύ αυτών σκύλοι, γαϊδούρια, άλογα και κατσίκες – εντοπίστηκαν να ζουν υπό απαράδεκτες συνθήκες, χωρίς πρόσβαση σε νερό, τροφή ή βασική φροντίδα.

Όπως αναφέρει η Adopt a Paw Today, τα περιστατικά αφορούν οκτώ επιβεβαιωμένες περιπτώσεις που καταγράφηκαν μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου 2025, σε διάφορες περιοχές του νησιού, όπως η Νάουσα, ο Αμπελάς και η Παροικιά.

Η οργάνωση τονίζει πως σκοπός της δεν είναι να έρθει σε σύγκρουση με τις τοπικές Αρχές, αλλά να συμβάλει στην πρόληψη και την αποτελεσματική διαχείριση τέτοιων καταστάσεων, μέσω συνεργασίας και σεβασμού προς τη νομοθεσία και τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Εισαγγελίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οργάνωσης:

Η ΑΜΚΕ Adopt a Paw Today, με πανελλαδική δράση στην προστασία των ζώων, επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό για μια σειρά περιστατικών παραμέλησης και κακομεταχείρισης ζώων που καταγράφηκαν στο νησί της Πάρου το καλοκαίρι του 2025.

Μέσα από καταγγελίες πολιτών και με τη συνδρομή μελών και εθελοντών, συγκεντρώθηκαν στοιχεία που αφορούν:

Αλυσόδεση σκύλων χωρίς πρόσβαση σε βασικές συνθήκες ευζωίας,

Δεμένα και εκτεθειμένα άλογα και γαϊδούρια, χωρίς κατάλληλη προστασία από τον ήλιο και χωρίς επαρκές νερό,

Περιπτώσεις ακατάλληλων χώρων περίφραξης και διαβίωσης άλλων ζώων.

Αναλυτικά τα περιστατικά:

14 Μαΐου 2025, Νάουσα: Σκύλος αλυσοδεμένος – καταγγελία, υπόθεση σε Εισαγγελέα.

5 Ιουνίου 2025, Αμπελάς – Νάουσα: Σκύλος αλυσοδεμένος – καταγγελία σε εξέλιξη.

Ιούλιος 2025, Αμπελάς – Νάουσα: Άλογα δεμένα και εκτεθειμένα στον ήλιο – ενημερώθηκε Εισαγγελία.

14 Αυγούστου 2025, Μώλος – Νάουσα: Γάιδαρος δεμένος και εκτεθειμένος – στάλθηκαν στοιχεία στην Εισαγγελία.

18 Αυγούστου 2025, Αμπελάς – Νάουσα: Σκύλος και άλογο δεμένα, εκτεθειμένα – υπόθεση υπό διερεύνηση.

19 Σεπτεμβρίου 2025, Ξιφάρά – Νάουσα: Σκύλος αλυσοδεμένος – έγιναν συστάσεις.

23 Αυγούστου 2025, Αμπελάς – Νάουσα: Δύο οι αλυσοδεμένοι σκύλοι – υπενθύμιση σε αρμόδιες υπηρεσίες.

25 Αυγούστου 2025, Κουκουμαλιές – Παροικιά: Αίγες σε παστούρωμα – στάλθηκε φωτογραφικό υλικό στον Εισαγγελέα.

Στόχος μας

Ως οργάνωση, δεν επιδιώκουμε αντιπαράθεση με τις Αρχές, αλλά συνεργασία ώστε να ενισχυθεί η πρόληψη αλλά και η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο, αλλά πιστεύουμε ότι με ευαισθητοποίηση των πολιτών και αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας μπορούμε να δούμε ουσιαστική βελτίωση.

Καλούμε:

Τους πολίτες να αναφέρουν κάθε περιστατικό κακομεταχείρισης ζώων,

Τα ΜΜΕ να αναδείξουν το ζήτημα,

Τις Αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την προστασία όλων των ζώων, με τα εργαλεία που προβλέπει ο νόμος.

Η κακοποίηση ζώων δεν μπορεί να αποτελεί μέρος της καθημερινότητας. Η προστασία τους είναι υπόθεση όλων μας».

