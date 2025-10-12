Στην εκπομπή Pet Stories με τη συμμετοχή της Άννας Κανδαράκη και της σκυλίτσας Κόκι, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τη βαθιά δύναμη της σχέσης μεταξύ ανθρώπου και κατοικιδίου. Τι σημαίνει να αγαπάς χωρίς τις ασφάλειες που πολλές φορές επιδιώκουμε στις ανθρώπινες σχέσεις; Πώς οι αναμνήσεις διαμορφώνουν το συναισθηματικό πλαίσιο των σχέσεών μας, και πώς πρέπει να διαχειριστούμε την απώλεια ενός ζώου. Τι πρέπει να ξέρουμε για τη σχέση παιδιού και κατοικίδιου;

«Στα ζώα ξέρεις πώς μπορείς να δώσεις χωρίς να φοβάσαι την προδοσία και την εγκατάλειψη»

Ένα από τα πιο συγκινητικά σημεία που τόνισε η ψυχολόγος ‘Αννα Κανδαράκη μιλώντας στη Νίκη Ζαρκάδα είναι πώς στη σχέση με τα ζώα υπάρχει μια αίσθηση ασφάλειας στο να προσφέρεις, να αγαπήσεις και να φροντίσεις, χωρίς να έχεις το βάρος του φόβου μήπως θα προδοθείς ή εγκαταλειφθείς.

«Κάθε σχέση καθορίζεται από τις αναμνήσεις που δημιουργείς»

Οι αναμνήσεις είναι οι στιγμές που ζούμε μαζί, διαμορφώνουν το νόημα και τη σταθερότητα μιας σχέσης. Η ψυχολόγος αναφέρθηκε στο πώς όχι μόνο οι μεγάλες στιγμές, αλλά και τα καθημερινά, απλά γεγονότα (παιχνίδι, χαϊδέματα, ρουτίνα φροντίδας) καθιερώνονται στη μνήμη μας και δομούν το «συμβόλαιο» ασφάλειας και τρυφερότητας ανάμεσα σε άνθρωπο και ζώο.

«Ο θρήνος και η στεναχώρια στην απώλεια ενός ζώου είναι απενοχοποιημένος γιατί δεν έχεις κανένα αρνητικό συναίσθημα από την ύπαρξή του»

Ένα πολύ δυνατό σημείο ήταν αυτό της απώλειας ενός ζώου. Το ότι το ζώο δεν είχε «αρνητικά συναισθήματα προς εσένα», δεν σε πλήγωσε, δεν σε πρόδωσε, καθιστά τον θρήνο πιο δυνατό.

«Η σχέση μας δεν είναι την ώρα της απώλειας. Η σχέση μας είναι την ώρα της ζωής»

Κι αυτή η φράση τα λέει όλα: η σχέση δεν συνοψίζεται στο πένθος. Η αξία και η ουσία της σχέσης βρίσκεται στο πώς ζεις καθημερινά με το ζώο, στην αγάπη, στη φροντίδα, στα μικρά γεγονότα που δίνουν νόημα στη συνύπαρξη.

Η σχέση κατοικιδίου και παιδιού

Ένα επιπλέον πεδίο συζήτησης ήταν η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε παιδιά και ζώα του σπιτιού, και πώς οι γονείς μπορούν να διαχειριστούν την απώλεια του ζώου με τα παιδιά. «Όταν υπάρχει μια απώλεια ζώου στην οικογένεια πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά». «Ας δίνουμε χώρο και χρόνο για να βιώνουμε τα αρνητικά συναισθήματα» πρόσθεσε η ίδια.

Δείτε τη συνέντευξη:

Πηγή: skai.gr

