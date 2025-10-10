Pet Stories: Η Νίκη Ζαρκάδα συναντά την Άννα Κανδαράκη

Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 12.30, το Pet Stories στον ΣΚΑΪ έχει ξεχωριστές συναντήσεις: με την ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια Άννα Κανδαράκη, αλλά και τη Μιλού, τη social media σταρ που έχει κερδίσει την καρδιά του κηδεμόνα της, Γρηγόρη Κορπίδη.

Η Άννα Κανδαράκη μιλάει για τη δύναμη της σχέσης ανάμεσα στον άνθρωπο και το ζώο, αναδεικνύοντας το πώς η συντροφικότητα με τα κατοικίδια, μας μαθαίνει την αξία της εμπιστοσύνης, της αγάπης και της αποδοχής. Μιλάει επίσης για τον ιδιαίτερο δεσμό που δημιουργούμε με τα κατοικίδιά μας. «Κάθε σχέση καθορίζεται από τις αναμνήσεις που δημιουργείς», σημειώνει. Αναφέρεται επίσης στην ανάγκη να λέμε την αλήθεια στα παιδιά όταν χάνουν ένα κατοικίδιο και στον χώρο που πρέπει να δίνεται για να βιώνονται τα αρνητικά συναισθήματα.

Ο Γρηγόρης Κορπίδης μοιράζεται την ιστορία της Μιλού που έχει χιλιάδες ακολούθους και εκατομμύρια likes στα social media. «Ο ερχομός της Μιλού άλλαξε όλη μου τη ζωή», λέει συγκινημένος, αναδεικνύοντας τη μοναδική σχέση που έχουν αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. «Η Μιλού δεν είναι απλά ένα κατοικίδιο, αλλά προέκταση του εαυτού μου. Με κάνει να ζω το παρόν και να αντιμετωπίζω τις προκλήσεις της ζωής με τρυφερότητα και αισιοδοξία».

Ακόμα, οι ειδικοί απαντούν σε όλες μας τις απορίες σχετικά με τη φροντίδα των ζώων, αποκαλύπτοντας και όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε πριν υιοθετήσουμε ένα κουνελάκι.

