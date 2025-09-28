Λογαριασμός
Η συγκλονιστική περιπέτεια της Μαριάνθης: Βρέθηκε ένα βήμα πριν τον θάνατο και τώρα ξαναστέκεται όρθια

Ένα ταξίδι από την εγκατάλειψη στην ελπίδα - Η διάσωση της φοραδίτσας, που βρέθηκε αποστεωμένη από την ασιτία, αναδεικνύει και την αξία του εθελοντισμού

μαριανθη

Η Μαριάνθη, μια λευκή φοραδίτσα, βρέθηκε πριν από ένα μήνα τραυματισμένη και αποστεωμένη από την ασιτία σε ένα χωράφι στην Αιδηψό, στην Εύβοια.

Το ζώο εγκαταλείφθηκε στο χωράφι αφού πέθανε ο ιδιοκτήτης της και δεν ανέλαβε κανείς τη φροντίδα του. Για μήνες βρισκόταν στο χωράφι έχοντας μόνο λίγο νερό, χωρίς φαγητό, μασουλώντας ότι έβρισκε. 

Τελικά, όταν η φοραδίτσα είχε φτάσει πια στο σημείο να μην μπορεί να σταθεί όρθια, ένα βήμα πριν τον θάνατο, κάποιος κάλεσε τη φιλοζωική. 

Μετά από 30 ημέρες συνεχούς φροντίδας των εθελοντών, η Μαριάνθη ξαναστέκεται όρθια, ανακτώντας αργά αλλά σταθερά τις δυνάμεις της. 

Δείτε το βίντεο: 

Πηγή: skai.gr

TAGS: κακοποίηση ζώων εθελοντισμός φιλόζωοι
