Η Μαριάνθη, μια λευκή φοραδίτσα, βρέθηκε πριν από ένα μήνα τραυματισμένη και αποστεωμένη από την ασιτία σε ένα χωράφι στην Αιδηψό, στην Εύβοια.

Το ζώο εγκαταλείφθηκε στο χωράφι αφού πέθανε ο ιδιοκτήτης της και δεν ανέλαβε κανείς τη φροντίδα του. Για μήνες βρισκόταν στο χωράφι έχοντας μόνο λίγο νερό, χωρίς φαγητό, μασουλώντας ότι έβρισκε.

Τελικά, όταν η φοραδίτσα είχε φτάσει πια στο σημείο να μην μπορεί να σταθεί όρθια, ένα βήμα πριν τον θάνατο, κάποιος κάλεσε τη φιλοζωική.

Μετά από 30 ημέρες συνεχούς φροντίδας των εθελοντών, η Μαριάνθη ξαναστέκεται όρθια, ανακτώντας αργά αλλά σταθερά τις δυνάμεις της.

