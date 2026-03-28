Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στην εκπομπή «Pet Stories», η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του «Save a Greek Stray», ανοίγει τις πόρτες του καταφυγίου της και μιλά για τη σχέση ζωής που τη συνδέει με τα αδέσποτα. Από τα παιδικά της χρόνια μέχρι τις πιο δύσκολες στιγμές της ενήλικης ζωής της, τα ζώα υπήρξαν ο «φάρος» της, διδάσκοντάς της την ανιδιοτελή αγάπη.

«Τα ζώα μου έδιναν συντροφιά όταν ένιωθα μόνη»

Η αγάπη της για τα ζώα δεν είναι μια πρόσφατη ενασχόληση, αλλά μια ανάγκη που γεννήθηκε νωρίς. «Ήμουν ένα παιδί που ένιωθε συχνά μόνο του και τα ζώα μου έδιναν συντροφιά», εκμυστηρεύεται, εξηγώντας πώς η παρουσία τους γέμιζε τα κενά της δικής της καθημερινότητας. Αυτή η ανάγκη με τα χρόνια μετατράπηκε σε έργο ζωής, οδηγώντας στη δημιουργία του Save a Greek Stray, ενός πρότυπου χώρου που αποτελεί μεταβατικό σταθμό προς μια νέα ζωή.

Μάρτζυ: Ο «φύλακας άγγελος» στις πιο δύσκολες στιγμές

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της στην πολυαγαπημένη της σκυλίτσα, τη Μάρτζυ. Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση αποκάλυψε το βάθος του δεσμού τους, περιγράφοντας πώς η Μάρτζυ στάθηκε δίπλα της στις πιο σημαντικές στιγμές:

«Η Μάρτζυ ήταν δίπλα μου στον γάμο μου, αλλά και στην πιο σκοτεινή στιγμή, όταν έχασα ένα παιδί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου».

Παρά τα αρνητικά σχόλια που έχει ακούσει κατά καιρούς για την έντονη αγάπη της προς τα ζώα, η ίδια παραμένει αφοσιωμένη, μεταφέροντας αυτές τις αξίες και στα παιδιά της. «Τους μιλάω ανοιχτά ακόμη και για τη σκληρότητα των ανθρώπων προς τα ζώα», τονίζει, πιστεύοντας πως η αλήθεια είναι ο μόνος τρόπος για να διαμορφωθούν συνειδητοποιημένοι πολίτες.

Η εκπομπή ανέδειξε την τραγική κατάσταση στο άτυπο καταφύγιο στα Κρέστενα, με αφορμή τη συγκλονιστική ιστορία της Ζωής, μιας σκυλίτσας που βρέθηκε ετοιμοθάνατη στην περιοχή. Το «Save a Greek Stray» προχώρησε σε επίσημες καταγγελίες, υπογραμμίζοντας ότι «τα καταφύγια πρέπει να είναι χώροι προσωρινής φιλοξενίας και όχι χώροι στοιβάγματος ζώων».

Κλείνοντας, η Ιδρύτρια του Save a Greek Stray τοποθετήθηκε για το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα, σημειώνοντας πως «η νομοθεσία για τα ζώα είναι υπέροχη, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί σωστά».

Πηγή: skai.gr

