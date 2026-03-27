Το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 12.40, στο νέο επεισόδιο του Pet Stories, στον ΣΚΑΪ, η Εριέττα Κoύρκουλου Λάτση, ιδρύτρια και πρόεδρος του «Save a Greek Stray», μας υποδέχεται στο καταφύγιο της οργάνωσης και μιλά με ειλικρίνεια για τη μεγάλη της αγάπη για τα ζώα και τη διαδρομή που την οδήγησε στη δημιουργία του. Αναφέρεται στη συγκλονιστική ιστορία της Ζωής, που βρέθηκε ετοιμοθάνατη στα Κρέστενα, αλλά και στις καταγγελίες για το άτυπο καταφύγιο της περιοχής, αναδεικνύοντας τις σοβαρές ελλείψεις και τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Μιλά για την προσωπική της σχέση με τα ζώα, αποκαλύπτοντας πως από παιδί κάθε φορά που ένιωθε μόνη της έβρισκε σε αυτά συντροφιά, αλλά και για το πώς επιλέγει να μεγαλώνει τα παιδιά της με σεβασμό και ενσυναίσθηση απέναντι σε κάθε μορφή ζωής. Ξεχωριστή αναφορά κάνει στην αγαπημένη της σκυλίτσα Μάρτζυ, που στάθηκε δίπλα της σε καθοριστικές στιγμές της ζωής της όπως ο γάμος της αλλά και μετά από μια αποβολή που είχε, ενώ δεν διστάζει να μιλήσει και για τα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί για τη στάση της απέναντι στα ζώα.

Ειδικοί μας απαντούν αν είναι τελικά μύθος ή αλήθεια ότι η όρεξη αρκεί για να κρίνουμε αν ένα κατοικίδιο είναι υγιές. Ειδικός αναλύει κατά πόσο τα ζώα μπορούν να βιώσουν ψυχικά προβλήματα, τονίζοντας πως, όπως και οι άνθρωποι, έτσι και τα κατοικίδια επηρεάζονται από το περιβάλλον, τις αλλαγές και τις εμπειρίες τους. Μέσα από χρήσιμες πληροφορίες και παραδείγματα, μαθαίνουμε πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε σημάδια άγχους ή δυσφορίας και να φροντίσουμε ουσιαστικά τη σωματική αλλά και την ψυχική υγεία των ζώων μας.



