Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Ο καύσωνας αποτελεί μια σοβαρή απειλή για την υγεία των ζώων μας, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν έντονη δυσφορία, αφυδάτωση ή ακόμη και θερμοπληξία. Τα κατοικίδια, ιδιαίτερα οι σκύλοι και οι γάτες, είναι πιο ευάλωτα στη ζέστη απ’ ό,τι ίσως νομίζουμε, γι’ αυτό και χρειάζονται την προσοχή και τη φροντίδα μας περισσότερο από ποτέ. Είναι σημαντικό, ειδικά τις μέρες με ακραία θερμοκρασία, να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να τα προστατεύσουμε και να διασφαλίσουμε την ευζωία τους μέσα στο καλοκαίρι.

Η κτηνίατρος Μένια Βρύζα θα μας δώσει πρακτικές και απλές συμβουλές για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τα ζώα μας από τη ζέστη, ώστε να παραμείνουν δροσερά, ασφαλή και υγιή καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα: Η ενυδάτωση και η σωστή διατροφή

Ανανεώνουμε συχνά το νερό, καθώς σε υψηλές θερμοκρασίες ζεσταίνεται και εξατμίζεται.

Φροντίζουμε να έχουμε πάντα διαθέσιμο άφθονο καθαρό και δροσερό νερό

Προσθέτουμε παγάκια για να το διατηρήσουμε δροσερό.

Τοποθετούμε περισσότερα από ένα μπολ σε διάφορα σημεία του σπιτιού.

Τι πρέπει να προσέξουμε στα γεύματά τους

Περιορίζουμε τα βαριά και λιπαρά γεύματα.

Προτιμούμε να χορηγούμε την τροφή τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας.

Ενισχύουμε τη διατροφή τους με υγρή τροφή ή δροσιστικά σνακ όπως φρούτα χωρίς κουκούτσια ή παγάκια ζωμών (δεδομένου ότι δεν περιέχουν ζάχαρη και αλάτι).

Σωστή θερμοκρασία περιβάλλοντος

Προσέχουμε να διατηρούμε πάντα το χώρο όσο πιο δροσερό γίνεται, τόσο όσο είμαστε στο σπίτι, όσο και όταν λείπουμε.

Κρατάμε το χώρο σκιερό, κατεβάζοντας τις τέντες, κλείνοντας τα ρολά και τις κουρτίνες για να μην μπαίνει ο ήλιος.

Χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό περίπου στους 25 - 27 βαθμούς ή τον ανεμιστήρα, χωρίς όμως να είναι στραμμένα πάνω στα κατοικίδιά μας.

Τοποθετούμε cooling mats σε δροσερά σημεία για να ξαπλώνουν. Πολλά κατοικίδια τα λατρεύουν.

Μπορούμε να ψεκάζουμε με δροσερό νερό, ποτέ παγωμένο το σώμα τους (όχι πρόσωπο και αυτιά), εφόσον είναι δεκτικά. Σεβόμαστε την ιδιοσυγκρασία του κάθε ζώου.

Βόλτες και Δραστηριότητα με όρους και προϋποθέσεις

Αποφεύγουμε τις βόλτες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ιδανικές ώρες, νωρίς το πρωί πριν τις 9π.μ και αργά το βράδυ μετά τις 9μ.μ.

Δεν περπατάμε σε καυτή άσφαλτο και πεζοδρόμια.

Πριν βγούμε βόλτα ελέγχουμε με το χέρι μας την άσφαλτο για 5 δευτερόλεπτα, εάν καιγόμαστε εμείς, τότε καίγονται και τα πατουσάκια του σκύλου μας και μπορεί να δημιουργηθούν εγκαύματα.

Προτιμούμε γρασίδι, σκιερά μέρη και πάρκα.

Έχουμε μαζί μας πάντα ένα μπολ και άφθονο δροσερό νερό.

Προσοχή στη μεταφορά με το αυτοκίνητο

Δεν αφήνουμε ποτέ το κατοικίδιό μας σε κλειστό αυτοκίνητο ενώ λείπουμε, ούτε για 5 λεπτά. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 60 βαθμούς, ακόμη και με ελάχιστα ανοιχτά παράθυρα. Πρακτικές συμβουλές:

Πριν επιβιβαστούμε ανοίγουμε το κλιματιστικό.

Χρησιμοποιούμε σκίαστρα στα παράθυρα για προστασία από τον ήλιο.

Χρησιμοποιούμε cooling mats μέσα στο κλουβί μεταφοράς ή στο κάθισμα του σκύλου.

Έχουμε πάντα μαζί μπολ με καθαρό, δροσερό νερό.

Εάν η διαδρομή είναι μεγάλη κάνουμε συχνές στάσεις.

Αποφεύγουμε να ταξιδεύουμε το μεσημέρι και προτιμούμε τις πολύ πρωινές ή βραδινές ώρες, κατά τις οποίες η θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή.

Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι εάν δεν λάβουμε όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα είναι η αφυδάτωση, η θερμοπληξία και τα εγκαύματα.

Συμπτώματα αφυδάτωσης:

Μειωμένη διάθεση

Υποτονικότητα

Υπνηλία

Έλλειψη ελαστικότητας στο δέρμα (τραβάμε ελαφρά το δέρμα πίσω από τον αυχένα και ιδανικά πρέπει να επανέλθει αμέσως)

Στεγνή μύτη

Συμπτώματα θερμοπληξίας:

Έντονη και γρήγορη αναπνοή - λαχάνιασμα

Αδυναμία

Σιελόρροια

Εμετός ή διάρροια

Αυξημένη θερμοκρασία

Απώλεια συνείδησης

Συμπτώματα Εγκαυμάτων:

Ερεθισμός και πληγές κυρίως στα πατουσάκια ή ακόμη και σε σημεία του δέρματος, κυρίως σε λευκά ζωάκια

Έντονη ενόχληση και κνησμός

Σε κάθε περίπτωση από τις παραπάνω, είναι ζωτικής σημασίας να δράσουμε άμεσα και να έρθουμε σε επαφή με τον κτηνίατρό μας, ακόμη και αν τα συμπτώματα φαίνονται ήπια. Η γρήγορη αντίδραση μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για την υγεία του ζώου μας, καθώς η θερμοπληξία και άλλες επιπλοκές από την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες εξελίσσονται ραγδαία. Ο κτηνίατρος είναι ο μόνος αρμόδιος να αξιολογήσει την κατάσταση και να μας καθοδηγήσει σωστά. Η πρόληψη και η άμεση παρέμβαση είναι τα δύο βασικά μας "όπλα" για να περάσουμε ένα ασφαλές και ξέγνοιαστο καλοκαίρι με τους τετράποδους φίλους μας.

Ας μην ξεχνάμε όμως κάπου εδώ, ότι εκτός από τα δεσποζόμενα ζωάκια τα οποία έχουν την τύχη να έχουν την κατάλληλη φροντίδα κατά τη διάρκεια του καύσωνα, υπάρχουν και τα αδέσποτα ζωάκια. Ας δούμε πως μπορούμε να βοηθήσουμε και αυτά.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα αδέσποτα ζώα

Τοποθετούμε έξω από το σπίτι, στη γειτονία, στα πεζοδρόμια ή στα πάρκα σταθερά δοχεία με άφθονο, δροσερό νερό.

Χρησιμοποιούμε αυτοσχέδια σπιτάκια από κούτες για να τους παρέχουμε σκιά.

Τοποθετούμε τροφή σε διάφορα σημεία ή ακόμη και δροσερές λιχουδιές.

Μιλάμε με τη γειτονιά και εάν δούμε ζώο σε ανάγκη επικοινωνούμε με τον δήμο ή τη φιλοζωική της περιοχής και απευθυνόμαστε σε κτηνίατρο.

Η παροχή νερού, τροφής και λίγης σκιάς μπορεί να σημαίνει την επιβίωσή τους μέσα στον καύσωνα.

Όσοι περισσότεροι κινηθούμε, τόσο μεγαλύτερη η ελπίδα.

Από την Μένια Βρύζα, Κτηνίατρο-CatoikonVet

Πηγή: skai.gr

