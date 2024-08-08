Πάλεψε με όλες τις δυνάμεις του αλλά «υποκλίθηκε» στην ανωτερότητα του σπουδαίου, Χασάν Γιαζντανιχαρατί, ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ!

Ο Έλληνας πρωταθλητής έδωσε τα πάντα στον προημιτελικό της ελευθέρας πάλης στην κατηγορία των 86 κιλών, ωστόσο δεν μπόρεσε να κάνει την έκπληξη και να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά, γνωρίζοντας την ήττα με 9-4 από τον 29χρονο Ιρανό ασημένιο ολυμπιονίκη του Τόκιο και τρεις φορές χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

