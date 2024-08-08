Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λύγισε από τον σπουδαίο Γιαζντανιχαρατί και περιμένει τα ρεπεσάζ ο Κουρουγκλίεφ

Την ήττα με σκορ 9-4 από τον σπουδαίο Ιρανό Χασάν Γιαζντανιχαρατί γνώρισε ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ, με τον Έλληνα πρωταθλητή να περιμένει πλέον τη διαδικασία των ρεπεσάζ

Κουρουγκλίεφ Ολυμπιακοί Αγώνες

Πάλεψε με όλες τις δυνάμεις του αλλά «υποκλίθηκε» στην ανωτερότητα του σπουδαίου, Χασάν Γιαζντανιχαρατί, ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ!

Ο Έλληνας πρωταθλητής έδωσε τα πάντα στον προημιτελικό της ελευθέρας πάλης στην κατηγορία των 86 κιλών, ωστόσο δεν μπόρεσε να κάνει την έκπληξη και να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά, γνωρίζοντας την ήττα με 9-4 από τον 29χρονο Ιρανό ασημένιο ολυμπιονίκη του Τόκιο και τρεις φορές χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Πάλη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark