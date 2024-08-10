Ολυμπιακοί Αγώνες: Ευρεία νίκη και 7η θέση για την εθνική πόλο γυναικών

Με νίκη γοήτρου ολοκλήρωσε η εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών την πρώτη συμμετοχή της σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από 16 χρόνια. Η ελληνική ομάδα επικράτησε 19-10 του Καναδά και κατετάγη 7η στη διοργάνωση του Παρισιού, όπου κυνήγησε την υπέρβαση, χωρίς να τα καταφέρει.
Η Έλενα Ξενάκη έκανε... θραύση στα 2μ., με δύο γκολ και δύο κερδισμένα πέναλτι (στο πρώτο εκ των οποίων αστόχησε η Βάσω Πλευρίτου) στα πρώτα 11 λεπτά, αλλά χρειάστηκε να ανέβουν και άλλες παίκτριες, προκειμένου η εθνική να πετύχει ένα σερί 3-0 και να ξεφύγει 7-3. Με δύο αναπάντητα τέρματα στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου, ο Καναδάς μείωσε σε 7-5, αλλά η ελληνική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο. Μετά το 9-7, στα μισά της τρίτης περιόδου, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «έτρεξε» σερί 5-0 και μετέτρεψε το υπόλοιπο του αγώνα σε τυπική διαδικασία.
Τα οκτάλεπτα: 2-2, 5-3, 5-2, 7-3
Η εξέλιξη του σκορ:
1-0 Ξενάκη (φουνταριστός), 1-1 Μπάκοτς (π.π.), 1-2 ΜακΚέλβι (πέναλτι), 2-2 Ξενάκη (φουνταριστός), 3-2 Γιοαννοπούλου (μπάσιμο), 4-2 Πάτρα (πέναλτι), 4-3 Ράιτ (φουνταριστός), 5-3 Νίνου (περιφέρεια), 6-3 Γιαννοπούλου (περιφέρεια), 7-3 Μυριοκεφαλιτάκη (π.π.), 7-4 Κρεβιέρ (περιφέρεια), 7-5 Ράιτ (φουνταριστός), 8-5 Πάτρα (περιφέρεια), 8-6 Κρεβιέρ (π.π.), 9-6 Χυδηριώτη (περιφέρεια), 9-7 ΜακΚέλβι (π.π.), 10-7 Μυριοκεφαλιτάκη (μπάσιμο), 11-7 Γιαννοπούλου (κόντρα), 12-7 Μαργ. Πλευρίτου (π.π.), 13-7 Νίνου (π.π.), 14-7 Μαργ. Πλευρίτου (π.π.), 14-8 Λεμέι-Λαβουά (φουνταριστός), 14-9 Πολ (π.π.), 15-9 Νίνου (π.π.), 16-9 Ελευθ. Πλευρίτου (π.π.), 16-10 Κρεβιέρ (π.π.), 17-10 Ασημάκη (φουνταριστός), 18-10 Χυδηριώτη (περιφέρεια), 19-10 Μυριοκεφαλιτάκη (περιφέρεια).
Η εθνική είχε 6/10 με παίκτρια παραπάνω, 1/2 πέναλτι, 6 γκολ από την περιφέρεια, 3 από θέση φουνταριστού, 1 στην κόντρα και 2 με μπάσιμο.
Ο Καναδάς είχε 5/12 με παίκτρια παραπάνω, 1/1 πέναλτι, 1 γκολ από την περιφέρεια και 3 από θέση φουνταριστού.
Αποβλήθηκε με αντικατάσταση η Πάτρα, 5΄53΄΄ πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου.
Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν η Μπράουν (6΄58΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα), η Μαργ. Πλευρίτου (5΄00΄΄ πριν το τέλος του παιχνιδιού), η Μπάκοτς (2΄51΄΄ πριν τη λήξη του ματς) και η ΜακΚέλβι (2΄09΄΄ πριν τη λήξη της αναμέτρησης).
Διαιτητές: Μπλανσάρ (Γαλλία), ΜακΚολ (ΗΠΑ)
Οι συνθέσεις:
ΕΛΛΑΔΑ (Αλεξία Καμμένου): Διαμαντοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 1, Χυδηριώτη 2, Ελευθεριάδου, Μαργ. Πλευρίτου 2, Ξενάκη 2, Ασημάκη 1, Πάτρα 2, Νίνου 3, Β. Πλευρίτου, Γιαννοπούλου 3, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Σταματοπούλου
ΚΑΝΑΔΑΣ (Ντέιβιντ Παραντέλο): Γκοντρό, Λέκνες, Κρεβιέρ 3, Ράιτ 2, Μιμίδη, ΜακΝτάουελ, Μπάκοτς 1, Λεμέι-Λαβουά 1, ΜακΚέλβι 2, Μπράουν, Πολ 1, Λα Ρος, Βουλπίσι
