Ολυμπιακοί Αγώνας: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης

Ο πρωταθλητής του επί κοντώ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παρίσι με άλμα στα 5.90.

Καραλής

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΕΓΑΣ «μετά την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο) που άνοιξαν την πλωτή παρέλαση στις 26 Ιουλίου, ο Εμμανουήλ Καραλής επιλέχτηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή να κρατήσει τη γαλανόλευκη το βράδι της 11ης Αυγούστου στο πέσιμο της αυλαίας των 33ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι».

Ο πρωταθλητής του επί κοντώ, μετά την 4η θέση στο Τόκιο το 2021, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παρίσι με άλμα στα 5.90.

