Ολυμπιακοί Αγώνες: Πρώτο χρυσό για τη Γαλλία... από το Rugby Seven

Η οικοδέσποινα Γαλλία, πανηγύρισε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, επικρατώντας 28-7 των Φίτζι στον τελικό του Rugby Seven

Ράγκμπι Γαλλία

Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού πανηγύρισε το βράδυ του Σαββάτου (27/07) η οικοδέσποινα Γαλλία.

Οι «τρικολόρ», που έχουν κατακτήσει ήδη ένα χάλκινο και ένα ασημένιο μετάλλιο στο τζούντο, ανέβηκαν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου στο Rugby Seven, επικρατώντας με 28-7 των Φίτζι στο «Stade de France» του Παρισιού.

Μια τεράστια επιτυχία για τους Γάλλους, αν κρίνουμε από το γεγονός πως τα Φίτζι είχαν κατακτήσει τα δύο τελευταία χρυσά μετάλλια στις προηγούμενες Ολυμπιάδες σε Τόκιο και Ρίο Ντε Τζανέιρο.

Πηγή: sport-fm.gr

