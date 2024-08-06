Λογαριασμός
Δείτε το φοβερό μήνυμα του Ντουπλάντις στον Καραλή λίγο πριν τον τελικό του επί κοντώ

Ο Εμμανουήλ Καραλής αποκάλυψε το υπέροχο μήνυμα που του έστειλε ο Μόντο Ντουπλάντις, λίγο πριν τον τελικό του άλματος επί κοντώ  

Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Το μήνυμα του Ντουπλάντις στον Καραλή λίγο πριν τον τελικό

Ο Εμμανουήλ Καραλής έζησε την κορυφαία στιγμή της καριέρας του, καθώς ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο άλμα επί κοντώ των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Τη νίκη πήρε, φυσικά, ο αδιανόητος Μόντο Ντουπλάντις, κάνοντας μάλιστα παγκόσμιο ρεκόρ (6,25μ.).

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης αποκάλυψε μέσω Instagram ένα φοβερό μήνυμα που του έστειλε ο Σουηδός λίγο πριν τον τελικό. Οι δυο τους συνομίλησαν μέσω μηνυμάτων και ο Ντουπλάντις είπε στον Καραλή «τα άλματά σου φαίνονται εξαιρετικά. Πάμε να ανεβούμε σε αυτό το πόντιουμ», κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε τελικά βάσει των αποτελεσμάτων.



Δείτε το μήνυμα:
