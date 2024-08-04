Ολυμπιακοί Αγώνες: Παγκόσμιο ρεκόρ από τις ΗΠΑ στα 4Χ100 mixed κολύμβησης

Με παγκόσμιο ρεκόρ από τις ΗΠΑ ολοκληρώθηκαν οι αγώνες κολύμβησης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Η ομάδα 4Χ100 mixed των Αμερικανίδων τερμάτισε την απόσταση σε 3.49.93 και κατέρριψε το δικό της 3.50.40 από το 2019.

Η Ρέγκαν Σμιθ στο ύπτιο έκανε 57.28, ήτοι τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο 100άρι μετά το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ (57.13). Ακολούθησε η Λίλι Κινγκ στο πρόσθιο με 1:04.90, η Γκρέτσεν Γουόλς στην πεταλούδα με 55.03 και η Τόρι Χασκ στο ελεύθερο με 52.42.

Δεύτερη ήταν η «χρυσή» Ολυμπιονίκης του Τόκιο, Αυστραλία, με 3:53.11 και τρίτη η Κίνα με 3:53.23.

