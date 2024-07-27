Με αρνητικό τρόπο ξεκίνησε η Εθνική πόλο γυναικών τις υποχρεώσεις της στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το σύνολο της Αλεξίας Καμμένου δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστικό και ηττήθηκε άνετα με σκορ 15-6 από τις ανώτερες ΗΠΑ, στο ματς που σηματοδότησε την επιστροφή της Εθνικής γυναικών στον θεσμό μετά από 16 χρόνια.

Από τα πρώτα λεπτά, φάνηκε πως οι Αμερικανίδες ήταν πολύ πιο έτοιμες πνευματικά για την αναμέτρηση. Είναι χαρακτηριστικό πως οι ΗΠΑ έφτασαν να προηγούνται 7-0 στα μέσα του δεύτερου οκταλέπτου, πριν η Εθνική μας ομάδα πετύχει το πρώτο της τέρμα.

Υπενθυμίζουμε πως οι υπόλοιπες ομάδες του ομίλου είναι η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία. Από τις 5 ομάδες του γκρουπ, οι 4 προκρίνονται στα προημιτελικά και διασταυρώνονται με τις 4 που θα βγουν από τον άλλο όμιλο. Επόμενο ματς για την Εθνική μας την ερχόμενη Τετάρτη (31/07) κόντρα στην Ισπανία.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:

Το ματς

Η Εθνική δεν μπήκε καθόλου καλά και βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ με τη Φατάλ. Παρόλο που υπήρξε μία αντίδραση με δοκάρια από τις Ξενάκη και Γιαννοπούλου, οι ΗΠΑ πήραν γρήγορα προβάδισμα τριών τερμάτων (3-0) με το οποίο έκλεισαν το πρώτο οκτάλεπτο.

Η ίδια κατάσταση συνεχίστηκε και στο δεύτερο οκτάλεπτο, με αποτέλεσμα το σκορ να γίνει γρήγορα 5-0, πριν η Σέκουλιτς από κοντά κάνει το 6-0. Η Σταματοπούλου απέκρουσε ένα πέναλτι, όμως η Φλιν σκόραρε ξανά (7-0). Η Ελευθερία Πλευρίτου έβαλε το πρώτο γκολ της Εθνικής και η Ξενάκη το δεύτερο, όμως το ημίχρονο έληξε με το βαρύ 9-2 υπέρ των ΗΠΑ.

Η απόλυτη κυριαρχία των Αμερικανίδων συνεχίστηκε και στο τρίτο οκτάλεπτο, όταν γρήγορα το σκορ έγινε 11-2 υπέρ τους. Η Μυριοκεφαλιτάκη μείωσε σε 11-3, ενώ το τέταρτο οκτάλεπτο έκλεισε με τις ΗΠΑ στο +8 (12-4) χάρη σε γκολ της Νίνου. Το τέταρτο οκτάλεπτο ήταν πλέον διαδικαστικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν σε άνετη νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 0-3, 2-9, 4-12, 6-15

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων:

Τετάρτη (31/7, 21:05), Ισπανία- Ελλάδα

Παρασκευή (02/8, 16:35), Ελλάδα- Ιταλία

Κυριακή (4/08, 21:05), Γαλλία- Ελλάδα

