Η Γκρέις Μπράουν από την Αυστραλία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα της ατομικής χρονομέτρησης της ποδηλασίας δρόμου, που έγινε σήμερα υπό συνεχή βροχή στο Παρίσι.

Η 32χρονη αθλήτρια κάλυψε την απόσταση των 32,4 χιλιομέτρων σε 39 λεπτά και 38.24 δευτερόλεπτα, τερματίζοντας περίπου 1,5 λεπτό ταχύτερα από τις αντιπάλους της.

Η Αννα Χέντερσον από τη Μεγάλη Βρετανία πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 41:09.83, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε η Αμερικανίδα Κλόι Ντάιγκερτ με 41:10.70.

Η πρώτη οκτάδα στην ατομική χρονομέτρηση γυναικών της ποδηλασίας δρόμου:

1. Γκρέις Μπράουν (Αυστραλία) 39:38.24

2. Αννα Χέντερσον (Μ. Βρετανία) 41:09.83

3. Κλόι Ντάιγκερτ (ΗΠΑ) 41:10.70

4. Ζιλιέτ Λαμπού (Γαλλία) 41:19.90

5. Ντέμι Φόλερινγκ (Ολλανδία) 41:29.80

6. Λότε Κοπέτσκι (Βέλγιο) 41:34.82

7. Κιμ Κάτζοου (Νέα Ζηλανδία) 41:46.02

8. Ελίζα Λόνγκο Μποργκίνι (Ιταλία) 41:49.32

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.