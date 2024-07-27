Η Γκρέις Μπράουν από την Αυστραλία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα της ατομικής χρονομέτρησης της ποδηλασίας δρόμου, που έγινε σήμερα υπό συνεχή βροχή στο Παρίσι.
Η 32χρονη αθλήτρια κάλυψε την απόσταση των 32,4 χιλιομέτρων σε 39 λεπτά και 38.24 δευτερόλεπτα, τερματίζοντας περίπου 1,5 λεπτό ταχύτερα από τις αντιπάλους της.
Η Αννα Χέντερσον από τη Μεγάλη Βρετανία πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 41:09.83, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε η Αμερικανίδα Κλόι Ντάιγκερτ με 41:10.70.
Η πρώτη οκτάδα στην ατομική χρονομέτρηση γυναικών της ποδηλασίας δρόμου:
1. Γκρέις Μπράουν (Αυστραλία) 39:38.24
2. Αννα Χέντερσον (Μ. Βρετανία) 41:09.83
3. Κλόι Ντάιγκερτ (ΗΠΑ) 41:10.70
4. Ζιλιέτ Λαμπού (Γαλλία) 41:19.90
5. Ντέμι Φόλερινγκ (Ολλανδία) 41:29.80
6. Λότε Κοπέτσκι (Βέλγιο) 41:34.82
7. Κιμ Κάτζοου (Νέα Ζηλανδία) 41:46.02
8. Ελίζα Λόνγκο Μποργκίνι (Ιταλία) 41:49.32
