Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έφτασαν στο τέλος τους και όλα είναι έτοιμα για την Τελετή Λήξης το βράδυ της Κυριακής (11/08).

Το ίδιο ισχύει και για την Team Hellas, την ελληνική αποστολή, με σημαιοφόρους τους Εμμανουήλ Καραλή και Ευαγγελία Πλατανιώτη.

Οι Έλληνες αθλητές, συγκεντρωμένοι κάτω από τους Ολυμπιακούς Κύκλους του Παρισιού, τράβηξαν την τελευταία τους ομαδική φωτογραφία πριν την Τελετή Λήξης.

Δείτε βίντεο:

