Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Αυλαία και σκυτάλη στο Λος Άντζελες

Το Παρίσι ετοιμάζεται να τραβήξει το κορδόνι στην αυλαία των Ολυμπιακών Αγώνων, παραδίδοντας τη σκυτάλη στο Λος Άντζελες στο στάδιο «Stade de France».

Το LA28 έχει κάνει γνωστό ότι, οι Μπίλι Άιλις, Red Hot Chili Peppers και Σνουπ Ντογκ, ο Αμερικανός ράπερ που συνέβαλε στην κάλυψη των Αγώνων από το NBC, θα εμφανιστούν στην τελετή λήξης. Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνης Γκαμπριέλα Γουίλσον, γνωστή ως H.E.R. θα ερμηνεύσει ζωντανά τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ στο Παρίσι, ενώ στην δωδεκάλεπτη παράσταση θα συμμετάσχει και ο Τομ Κρουζ.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του LA28 μέχρι σήμερα, καθώς η Ολυμπιακή σημαία περνά από το Παρίσι στο Λος Άντζελες», δήλωσε ο Πρόεδρος του LA28, Κέισι Γουίσερμαν.

Τα 40 χρυσά μετάλλια Κίνας και ΗΠΑ

Η Τελετή Λήξης, που αρχίζει στις 22:00 ώρα Ελλάδας ολοκληρώνει δύο εβδομάδες αθλητικού υπερθεάματος που είδε την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν από 40 χρυσά μετάλλια.

Προς έκπληξη πολλών Γάλλων, ένας πραγματικά Ολυμπιακός πυρετός κατέλαβε τη διοργανώτρια χώρα κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

Ο «βασιλιάς της πισίνας» Λεόν Μαρσάν και ο θρυλικός Τεντί Ρινέ

Οι Γάλλοι είχαν ένα νέο golden boy για να γιορτάσουν με τον κολυμβητή Λεόν Μαρσάν να αναδεικνύεται ως ο «βασιλιάς» της πισίνας, κερδίζοντας τέσσερα χρυσά την πρώτη εβδομάδα, προτού ο Γάλλος τζουντόκα Τεντί Ρινέ κυριαρχήσει καθώς κατέκτησε το πέμπτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο του.

Η επιστροφή της Σιμόν Μπάιλς

Η Σιμόν Μπάιλς άφησε πίσω της τις δύσκολες στιγμές του Τόκιο, κάνοντας μια πολυαναμενόμενη Ολυμπιακή επιστροφή μπροστά σε ένα γεμάτο αστέρια πλήθος και έφυγε με άλλα τέσσερα χρυσά μετάλλια για την τροπαιοθήκη της.

Το ντεμπούτο του Breaking

Το Breaking έκανε το ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες ενώ το μπάσκετ 3x3, η αθλητική αναρρίχηση, το σκέιτμπορντ και το σερφ έκαναν τη δεύτερη εμφάνιση τους.

Η ΔΟΕ θα ανακουφιστεί που δεν ξέσπασαν μεγάλα σκάνδαλα, αν και έπρεπε να αντιμετωπίσει κάποιες διαμάχες.

Ένας καυγάς γύρω από το ντόπινγκ με Κινέζους αθλητές κρεμόταν πάνω από την Ολυμπιακή συνάντηση κολύμβησης, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπισαν τη μεγαλύτερη πρόκληση για τη βασιλεία τους εδώ και δεκαετίες.

Η μάχη των ...φύλων

Μια καταιγίδα γύρω από την καταλληλότητα των φύλων έπληξε τον γυναικείο αγώνα πυγμαχίας, αποκαλύπτοντας την τοξική σχέση μεταξύ της ΔΟΕ και της ΙΒΑ (Διεθνούς ομοσπονδίας Πυγμαχίας).

Η Αλγερινή πυγμάχος Ιμάνι Κελίφ, μία από αυτές που βρέθηκαν στο επίκεντρο της διαμάχης, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο.

Ο ποταμός Σηκουάνας και τα βακτήρια

Εν τω μεταξύ, ο ποταμός Σηκουάνα και η ποιότητα του νερού του βρέθηκαν στο επίκεντρο κάθε Ολυμπιακής ημέρας, αφού τα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια που επιστρατεύτηκαν για τον καθαρισμό του δεν αποδείχθηκαν αρκετά. Τα επίπεδα των βακτηρίων ανάγκασνα την αναβολή προπονήσεων και αγώνων, αν και τελικά το τρίαθλο και η ανοιχτή κολύμβηση έγιναν κανονικά.

Όμως δίχως άλλο το μεγαλύτερο αστέρι της παράστασης για πολλούς ήταν η ίδια η Πόλη του Φωτός και το υπέροχο σκηνικό που προσέφερε σε μεγάλο μέρος του ανταγωνισμού, από τον Πύργο του Άιφελ μέχρι τους κήπους του πολυτελούς Παλατιού των Βερσαλλιών.

Η υπόσχεση του Λος Άντζελες

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας, η οποία θα είναι η πρώτη μαύρη δήμαρχος που θα λάβει την Ολυμπιακή σημαία, αναγνώρισε ότι η γαλλική πρωτεύουσα είχε θέσει ψηλά τον πήχη, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η πόλη της θα αποδειχτεί άξια διάδοχος.

«Θα είναι μια πρόκληση, αλλά θα είναι μια πρόκληση στην οποία μπορούμε να προχωρήσουμε», είπε ο Μπας στους δημοσιογράφους αυτή την εβδομάδα. «Πιστεύω ότι οι Αγώνες μας θα δείξουν πραγματικά τη διαφορετικότητα και τον διεθνή χαρακτήρα της πόλης μας».

