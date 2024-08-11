Λογαριασμός
Εκκενώθηκε ο Πύργος του Άιφελ - Γυμνός άνδρας προσπάθησε να σκαρφαλώσει

Ο άνδρας χωρίς πουκάμισο εθεάθη να σκαρφαλώνει στον πύργο ύψους 330 μέτρων λίγες ώρες πριν από την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων 

Άιφελ

Η γαλλική αστυνομία εκκένωσε την περιοχή γύρω από τον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι αφού ένας άνδρας εθεάθη να σκαρφαλώνει λίγες ώρες πριν από την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων την Κυριακή.

Ο άνδρας χωρίς πουκάμισο εθεάθη να σκαρφαλώνει στον πύργο ύψους 330 μέτρων το απόγευμα. Δεν είναι σαφές από πού ξεκίνησε την ανάβασή του, αλλά εντοπίστηκε ακριβώς πάνω από τους Ολυμπιακούς δακτυλίους που κοσμούσαν το δεύτερο τμήμα του μνημείου.

Η αστυνομία συνόδευσε τους επισκέπτες μακριά από την περιοχή γύρω στις 15.00 ενώ σε κάποιους που είχαν κλειδωθεί για λίγο στον δεύτερο όροφο τους επετράπη να βγουν περίπου 30 λεπτά αργότερα.

Ο Πύργος του Άιφελ ήταν το επίκεντρο της τελετής έναρξης, αλλά δεν αναμένεται να είναι μέρος της τελετής λήξης, η οποία πρόκειται να ξεκινήσει στο Stade de France στο βόρειο προάστιο του Saint-Denis στις 10 ώρα Ελλάδος το βράδυ.
 

