Η γαλλική αστυνομία εκκένωσε την περιοχή γύρω από τον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι αφού ένας άνδρας εθεάθη να σκαρφαλώνει λίγες ώρες πριν από την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων την Κυριακή.

Some guy is climbing on the Olympic Rings at the Eiffel Tower. You can see him on the blue ring.



Tourists are being evacuated for safety. Entry beneath the tower is closed.



He took 'climb the Eiffel Tower' too literally! #Olympics #Paris2024 @NBCOlympics @NBCNews @latimes pic.twitter.com/01BFmJqTOV August 11, 2024

Ο άνδρας χωρίς πουκάμισο εθεάθη να σκαρφαλώνει στον πύργο ύψους 330 μέτρων το απόγευμα. Δεν είναι σαφές από πού ξεκίνησε την ανάβασή του, αλλά εντοπίστηκε ακριβώς πάνω από τους Ολυμπιακούς δακτυλίους που κοσμούσαν το δεύτερο τμήμα του μνημείου.

Η αστυνομία συνόδευσε τους επισκέπτες μακριά από την περιοχή γύρω στις 15.00 ενώ σε κάποιους που είχαν κλειδωθεί για λίγο στον δεύτερο όροφο τους επετράπη να βγουν περίπου 30 λεπτά αργότερα.

Eiffel Tower evacuated mere hours before Paris Olympics closing ceremony after a man was spotted scaling famous iconic landmark. pic.twitter.com/q0kjYnmwQc — The London Telegraph (@LondonTelegraph) August 11, 2024

Ο Πύργος του Άιφελ ήταν το επίκεντρο της τελετής έναρξης, αλλά δεν αναμένεται να είναι μέρος της τελετής λήξης, η οποία πρόκειται να ξεκινήσει στο Stade de France στο βόρειο προάστιο του Saint-Denis στις 10 ώρα Ελλάδος το βράδυ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.