Ολυμπιακοί Αγώνες: Πώς οι αθλήτριες συγχρονισμένης κολύμβησης διατηρούν αναλοίωτα μακιγιάζ και μαλλιά

Η συγχρονισμένη κολύμβηση αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά και δύσκολα αθλήματα, που συνδυάζει υψηλές απαιτήσεις φυσικής κατάστασης και εντυπωσιακή τεχνική. Οι αθλήτριες που συμμετέχουν σε αυτό το άθλημα δεν αντιμετωπίζουν μόνο τις φυσικές προκλήσεις, αλλά και ειδικές απαιτήσεις για να διατηρήσουν την αψεγάδιαστη εμφάνισή τους.

Ανεξαρτήτως του πόσο συχνά βουτάνε στην πισίνα ή πόσο έντονα ιδρώνουν, τα μαλλιά και το μακιγιάζ των αθλητριών παραμένουν τέλεια καθ' όλη τη διάρκεια της εμφάνισης. Και αυτό μας δημιούργησε μερικές απορίες που μας έβαλαν στη διαδικασία να ψάξουμε και να μάθουμε τα μυστικά ομορφιάς που ακολουθούν οι αθλήτριες της συγχρονισμένης κολύμβησης και διατηρούν το μακιγιάζ τους αναλλοίωτο κάτω από το νερό.

Ορισμένοι κανόνες ομορφιάς είναι αυστηροί, απαγορεύοντας λυτά μαλλιά και θεατρικά μακιγιάζ, αν και οι αθλήτριες επιλέγουν συγκεκριμένα προϊόντα και τεχνικές για να ενισχύσουν τις εκφράσεις τους.

Το μυστικό για αναλλοίωτο μακιγιάζ κάτω απο το νερό

Η Αμερικανίδα Ολυμπιονίκης Anita Álvarez αποκάλυψε ένα «μυστικό» που, όπως είπε, είναι απλούστερο από ό,τι φαντάζεστε: «Το μακιγιάζ του αγώνα δεν είναι τόσο ιδιαίτερο μυστικό όσο νομίζετε. Απλώς πρέπει να χρησιμοποιούμε αδιάβροχα καλλυντικά».

«Δεδομένου ότι οι κριτές και το κοινό είναι τόσο μακριά, μας αρέσει να κάνουμε ένα έντονο μαύρο eyeliner με ωραίο κόκκινο κραγιόν», εξήγησε η Alvarez, σημειώνοντας ότι το αγαπημένο της κραγιόν είναι από την Makeup Forever. «Ψάχνουμε κάτι που θα αντέξει στο νερό, μέσα από δάκρυα χαράς όταν γιορτάζουμε και σε κάθε άλλη περίσταση».

Το μακιγιάζ κάτω από το νερό έχει προχωρήσει πολύ, με τις καλλιτεχνικές κολυμβήτριες να χρησιμοποιούν παλαιότερα lip balm κάτω από τη σκιά ματιών, για να διατηρήσουν το μακιγιάζ τους αναλλοίωτο.

Πώς φτιάχνουν τον τέλειο sleek κότσο

Όσον αφορά τα μαλλιά, η προσεκτική περιποίηση είναι απαραίτητη. Οι αθλήτριες Keana Hunter, Daniella Ramírez και Anita Álvarez μίλησαν στην Vogue για την τεχνική που χρησιμοποιούν για να επιτύχουν το τέλειο sleek κότσο. Χρησιμοποιούν ζελατίνη Knox, αραιωμένη σε ζεστό νερό, για να κρατήσουν τα μαλλιά τους σταθερά και να αποτρέψουν την οποιαδήποτε χαλαρότητα.

Όπως εξήγησε η Álvarez, «Η ζελατίνη είναι πυκνή όσο το μέλι και απλώνεται συνήθως ζεστή σε μερικές στρώσεις για να κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Όταν η ζελατίνη στεγνώνει, τα μαλλιά σκληραίνουν σαν κράνος και χρησιμοποιούμε φουρκέτες». Παρόλο που αυτή η μέθοδος εξασφαλίζει τέλεια σταθερότητα, η αφαίρεση της ζελατίνης με ζεστό ντους μπορεί να ταλαιπωρήσει τα μαλλιά, ειδικά αν έχουν παραμείνει για περίπου 6 ώρες σε πισίνα με χλώριο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.