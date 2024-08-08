Ολυμπιακοί Αγώνες: Διέλυσε τους Αμερικανούς και πήρε το χρυσό ο Τεμπόγκο

«Χρυσός» στα 200 μέτρα ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού ο Λετσίλε Τεμπόγκο. Ο 21χρονις σπρίντερ από την Μποτσουάνα διέλυσε στο φίνις τους Αμερικανούς και πήρε την πρώτη θέση με 19.46, γνωρίζοντας τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας του μετά από πολλές στην Αφρική.



Ο Τεμπόγκο έμεινε πολύ πίσω στην αρχή από τους τρεις Αμερικανούς, όμως στα τελευταία 50 μέτρα έφυγε σαν «άνεμος» και τους ξεπέρασε πανηγυρικά.



Έτσι, άφησε δεύτερο τον Αμερικανό Κέβιν Μπέντναρεκ με 19.62 και τρίτο το μεγάλο φαβορί, αήττητο στο αγώνισμα και «χρυσό» στα 100 μέτρα, Νόα Λάιλς, με 19.70.



Η τελική κατάταξη:

1. Λετσίλε Τεμπόγκο (Μποτσουάνα) 19.46

2. Κένεθ Μπεντνάρεκ (ΗΠΑ) 19.62

3. Νόα Λάιλς (ΗΠΑ) 19.70

4. Έριγιον Νάιτον (ΗΠΑ) 19.99

5. Αλεξάντερ Ογκάντο (Δομινικανή Δημ.) 20.02

6. Ταπιουανάσε Μακαράβου (Ζιμπάμπουε) 20.10

7. Τζόζεφ Φανμπουλέ (Λιβερία) 20.15

8. Μακανακαϊσε Τσαράμπα (Ζιμπάμπουε) 20.53

