Άντεξε για τρία οκτάλεπτα η Εθνική γυναικών στο πόλο, αλλά ηττήθηκε από την Ουγγαρία

Μονάχα την 7η θέση μπορεί πλέον να διεκδικήσει η Εθνική μας ομάδα στο πόλο γυναικών, μετά και την ήττα με 12-9 από την Ουγγαρία

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης της Πέμπτης, οι Ξενάκη και Νίνου μάς χάρισαν την προσωρινή και γρήγορη ανατροπή, με την ελληνική ομάδα να πραγματοποιεί κρεσέντο σκοραρίσματος και να φτάνει να έχει αποκτήσει «αέρα» τριών τερμάτων με το 4-1!

Οι «γαλανόλευκες» έφτασαν στο ευρύ προβάδισμα χάρη σε τέρματα που πέτυχαν οι Ελευθεριάδου και Πλευρίτου στο δεύτερο οκτάλεπτο, αλλά το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με ισόπαλο σκορ (4-4), αφού η Ουγγαρία έκανε μεγάλη επαναφορά.



Δυστυχώς δεν υπήρξε θετική συνέχεια, το ματς έγινε αρκετά ζόρικο και από κάποιο σημείο και μετά άρχισε το… κυνήγι στο σκορ. Μέχρι, φυσικά, εκεί που μπορούσαν οι Ελληνίδες, οι οποίες αντιδρούσαν σε κάθε γκολ που δέχονταν.

Η Ελευθερία και η Μαρία Πλευρίτου σημείωσαν τρεις αποβολές, οι Μαγυάρες διατήρησαν καλή επαφή με τα δίχτυα και το τρίτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε στο υπέρ τους 8-7. Κάπου εκεί η Εθνική μας άρχισε να βλέπει το ματς να χάνεται και τελικά ήρθε η ήττα με το τελικό 12-9.

Πλέον, η Ελλάδα θα μπορεί να διεκδικήσει μονάχα την 7η θέση, έχοντας ακόμα το παιχνίδι με τον Καναδά, το πρωί του Σαββάτου, στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού...
