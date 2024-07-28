Ολυμπιακοί Αγώνες: Θετική σε έλεγχο ντόπινγκ η Νιγηριανή πυγμάχος Ογκουνσεμιλόρε

Η Νιγηριανή πυγμάχος ελαφρών βαρών Σίνθια Ογκουνσεμιλόρε τέθηκε προσωρινά σε αποκλεισμό το Σάββατο, αφού βρέθηκε θετική σε απαγορευμένη ουσία πριν από τον εναρκτήριο αγώνα της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ανακοίνωσε η Διεθνής Υπηρεσία Δοκιμών (ITA).

Η Ογκουνσεμιλόρε βρέθηκε θετική στη φουροσεμίδη, ένα διουρητικό στη λίστα απαγορευμένων της WADA, σε έναν έλεγχο ντόπινγκ εκτός αγώνων που έγινε την Πέμπτη.

«Η αθλήτρια έχει ενημερωθεί για την υπόθεση και έχει τεθεί προσωρινά σε αναστολή μέχρι την επίλυση του θέματος σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ και τους Κανόνες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής κατά του Ντόπινγκ», ανέφερε η ITA.

«Αυτό σημαίνει ότι η αθλήτρια δεν επιτρέπεται να αγωνιστεί, να προπονηθεί, να προπονήσει ή να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024.

Η αθλήτρια έχει δικαίωμα να αμφισβητήσει την επιβολή της προσωρινής αναστολής ενώπιον του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου - Τμήμα Αντιντόπινγκ. Η αθλήτρια έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει την ανάλυση του Β΄ δείγματος».

Η κάτοχος του χάλκινου μεταλλίου στους Αγώνες της Κοινοπολιτείας και πρωταθλήτρια Αφρικανικών Αγώνων επρόκειτο να αντιμετωπίσει την Γου Σιχ Γι της Ταϊβάν σε έναν αγώνα τους «16» την Τρίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

