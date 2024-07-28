Η μεγαλύτερη απογοήτευση των τηλεθεατών από τη φαντασμαγορική Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων την Παρασκευή , ήταν ότι δεν αποκαλύφθηκε ποτέ ποιος ήταν ο μυστηριώδης δρομέας με την Φλόγα, που, κρυμμένος πίσω από μια μάσκα ξιφασκίας και ένα μαντήλι στο κεφάλι, έβγαινε από τους υπονόμους του Σηκουάνα και έκανε παρκούρ (προσοχή στην λέξη) στις στέγες του Παρισιού, πριν παραδώσει τελικά την ολυμπιακή δάδα στον Ζινεντίν Ζιντάν.

Στο Χ γράφτηκαν πολλά και χιουμοριστικά - ακόμα και ότι ήταν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ως Άνθρωπος με τη Σιδερένια Μάσκα – αλλά οι φήμες για τον διάσημο παρκουρίστα Simon Nogueira είχαν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν.

Ο μασκοφόρος δρομέας με την Φλόγα ήταν ντυμένος σαν τον χαρακτήρα του Αρνό από την διάσημη ταινία/βιντεοπαιχνίδι «Assasin's Creed» της γαλλικής εταιρίας Ubisoft, και τον ήρωαν έχει ενσαρκώσει αρκετές φορές ο Νογκουέιρα.

Many questions about the mysterious Assasin's Creed torchbearer of the #OpeningCeremony.



Ubisoft is a french company, so #Assasinscreed is a part of french culture, impersonated by various #parkour champions, including Simon Nogueira. 🙌#PARIS2024 #ParisOlympics2024 pic.twitter.com/xtJ7bt6Wia — Sabine Grataloup (@sabine_38) July 27, 2024

Ο ίδιος αρχικά διέψευσε τις φήμες με μία ανάρτηση στο Instagram που έλεγε: «Προφανώς δεν ήμουν παντού». Ένα 24ωρο όμως μετά την Τελετή Έναρξης, τη νύχτα του Σαββάτου, ο πασίγνωστος παρκουρίστας, έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, την οποία διέγραψε όμως αμέσως.

Ωστόσο, στην τελευταία ανάρτηση του Νογκουέιρα στο Instagram, χιλιάδες followers του δίνουν συγχαρητήρια για την εμφάνισή του στην τελετή έναρξης.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο Clément Dumais, Παγκόσμιος Πρωταθλητής Chase Tag 2019 και επτά φορές φιναλίστ του Ninja Warrior. «Για το κομμάτι στις στέγες είναι προφανώς ο Simon Nogueira (δείτε το Instagram του, έχει ιστορίες με το κοστούμι!)».

Pour la partie sur les toits c'est évidemment le goat Simon Nogueira (allez checker son insta il a des story avec le costume!).

En tout ils étaient 12 à interpréter le personnage !



Par contre je me demandais, le boulot de journaliste c'est pas de vérifier l'info ? 🤔 https://t.co/4I3v4lysAR pic.twitter.com/QsJov6ipqZ — Clément Dumais (@ClementHTR) July 27, 2024

Φαίνεται όμως ότι δεν ήταν μόνο ο Νογκουέιρα που έτρεξε ως «Αρνό» στην Τελετή Έναρξης., καθώς πολλοί παρκουρίστες έχουν υποδυθεί επίσης τον ήρωα του «Assasin's Creed». Ο Dumais, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι «συνολικά υπήρχαν 12 που έπαιζαν τον χαρακτήρα!» και υποσχέθηκε να αποκαλύψει όλες τις λεπτομέρειες για τον μυστηριώδη δρομέα σε μια ζωντανή εκπομπή το επόμενο έτος.

