Λύθηκε (;) το μυστήριο με τον μασκοφόρο δρομέα – Η ανάρτησή του πάνω στις στέγες του Παρισιού

Οι φήμες για τον διάσημο παρκουρίστα  Simon Nogueira είχαν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν από τις πρώτες ώρες της Τελετής Εναρξης

ΠΑΡΙΣΙ ΔΡΟΜΕΑΣ

Η μεγαλύτερη απογοήτευση των τηλεθεατών από τη φαντασμαγορική Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων την Παρασκευή , ήταν ότι δεν αποκαλύφθηκε ποτέ ποιος ήταν ο μυστηριώδης δρομέας με την Φλόγα, που, κρυμμένος πίσω από μια μάσκα ξιφασκίας και ένα μαντήλι στο κεφάλι, έβγαινε από τους υπονόμους του Σηκουάνα και έκανε παρκούρ (προσοχή στην λέξη) στις στέγες του Παρισιού, πριν παραδώσει τελικά την ολυμπιακή δάδα στον Ζινεντίν Ζιντάν. 

Στο Χ γράφτηκαν πολλά και χιουμοριστικά - ακόμα και ότι ήταν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ως Άνθρωπος με τη Σιδερένια Μάσκα – αλλά οι φήμες για τον διάσημο παρκουρίστα  Simon Nogueira είχαν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν. 

Ο μασκοφόρος δρομέας με την Φλόγα ήταν ντυμένος σαν τον χαρακτήρα του Αρνό από την διάσημη ταινία/βιντεοπαιχνίδι «Assasin's Creed» της γαλλικής εταιρίας Ubisoft, και τον ήρωαν έχει ενσαρκώσει αρκετές φορές ο Νογκουέιρα. 

Ο ίδιος αρχικά διέψευσε τις φήμες με μία ανάρτηση στο Instagram που έλεγε: «Προφανώς δεν ήμουν παντού». Ένα 24ωρο όμως μετά την Τελετή Έναρξης, τη νύχτα του Σαββάτου, ο πασίγνωστος παρκουρίστας, έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, την οποία διέγραψε όμως αμέσως.

δρομεας

Ωστόσο, στην τελευταία ανάρτηση του Νογκουέιρα στο Instagram, χιλιάδες followers του δίνουν συγχαρητήρια για την εμφάνισή του στην τελετή έναρξης.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο Clément Dumais, Παγκόσμιος Πρωταθλητής Chase Tag 2019 και επτά φορές φιναλίστ του Ninja Warrior. «Για το κομμάτι στις στέγες είναι προφανώς ο Simon Nogueira (δείτε το Instagram του, έχει ιστορίες με το κοστούμι!)». 

Φαίνεται όμως ότι δεν ήταν μόνο ο Νογκουέιρα που έτρεξε ως «Αρνό» στην Τελετή Έναρξης., καθώς πολλοί παρκουρίστες έχουν υποδυθεί επίσης τον ήρωα του «Assasin's Creed». Ο Dumais,  ανέφερε σε ανάρτησή του ότι «συνολικά υπήρχαν 12 που έπαιζαν τον χαρακτήρα!» και υποσχέθηκε να αποκαλύψει όλες τις λεπτομέρειες για τον μυστηριώδη δρομέα σε μια ζωντανή εκπομπή το επόμενο έτος.

