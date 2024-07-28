Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αντετοκούνμπο: Ένα από τα καλύτερα συναισθήματα στον κόσμο να παίζεις για τη χώρα σου

Ο «Greek Freak» σημείωσε 34 πόντους στη χθεσινή αναμέτρηση της Εθνικής ομάδας μπάσκετ με τον Καναδά

Αντετοκούνμπο: Ένα από τα καλύτερα συναισθήματα στον κόσμο να παίζεις για τη χώρα σου

Ο Γιάννης Αωτετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος της εθνικής ομάδας στην ήττα (86-79) από τον Καναδά στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ. 

Ο «Greek Freak», ο οποίος σημείωσε 34 πόντους, μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανέβασε ένα post στον επίσημο λογαριασμό του στο «Χ» (πρώην twitter), τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι για αυτόν να αγωνίζεται με τη φανέλα της εθνικής.

Συγκεκριμένα ο «Giannis» έγραψε:

«Ένα από τα καλύτερα συναισθήματα στον κόσμο είναι να μπορέσεις να φορέσεις την φανέλα και να παίξεις για την χώρα σου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Αντετοκούνμπο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark