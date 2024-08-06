Ολυμπιακοί Αγώνες 2024- Ανδρουλάκης: O Τεντόγλου παγκόσμιος θρύλος

Το πρώτο ελληνικό χρυσό μετάλλιο σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το δεύτερο συνεχόμενο ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο για τον Μίλτο Τεντόγλου, που πλέον ανήκει στους παγκόσμιους θρύλους του άλματος εις μήκος.

Ο Μίλτος είναι ένας αθλητής, που με το ήθος και την αμεσότητά του έχει κερδίσει τις καρδιές όλων των Ελλήνων. Σήμερα, μας έκανε ξανά περήφανους.

Μίλτο, σ’ ευχαριστούμε!» αναφέρει σε ανάρτησή του, στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» (πρώην Twitter), ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

