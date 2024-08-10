Εξαιρετική προσπάθεια από τις Ευαγγελία Πλατανιώτη και Σοφία Μαλκογεώργου στο ελεύθερο πρόγραμμα της καλλιτεχνικής κολύμβησης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024!

Οι Ελληνίδες αθλήτριες εντυπωσίασαν με το πρόγραμμα του παρουσίασαν, παίρνοντας βαθμολογία 281.8418, η οποία ήταν και υψηλότερη που είχε δοθεί από τους κριτές μέχρι εκείνο το σημείο της βραδιάς, αφού αμέσως μετά ήρθαν οι Αυστριακές, για να βαθμολογηθούν με 288.4145 και να ανέβουν στην κορυφή της γενικής κατάταξης.

Έτσι, μετά την εξαιρετική τους προσπάθεια, Πλατανιώτη και Μαλκιγεώργου βρίσκονται στην τρίτη θέση, περιμένοντας να ολοκληρωθούν οι προσπάθειες και των υπόλοιπων ντουέτων για να μάθουν αν θα ανέβουν τελικά στο βάθρο!

